Calicho Ruiz y Mariano Rivera están en el equipo ideal de la Serie Mundial del siglo XXI

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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‘Calicho’ y ‘Mo’ fueron incluidos por FOX Sports en su selección ideal de 26 jugadores.

El Clásico de Otoño comenzará este viernes en el American Family Field, y los nombres de Carlos “Calicho” Ruiz y Mariano Rivera vuelven a destacar entre las figuras históricas del béisbol de las Grandes Ligas. Los dos panameños fueron incluidos por FOX Sports en su selección ideal de la Serie Mundial del siglo XXI, una nómina de 26 jugadores que reúne a peloteros de la Liga Americana y la Liga Nacional por sus actuaciones en el Clásico de Otoño.

Ruiz aparece como el receptor titular de la alineación, mientras que Rivera fue elegido como cerrador. La presencia de ambos en este listado reconoce el impacto que tuvieron con los Filis de Filadelfia y los Yankees de Nueva York, respectivamente, durante una época marcada por sus éxitos en la postemporada.

1 Carlos Ruiz ganó la Serie Mundial de 2008 con los Filis, que vencieron a los Rays de Tampa Bay en cinco partidos. 2 Mariano Rivera ganó cinco Series Mundial, todas con los Yankees de Nueva York. 3 Un récord de Rivera: sus 652 salvamentos en temporada regular constituyen la marca histórica de MLB. 4 Una selección internacional: la lista de FOX Sports incluye figuras de distintas generaciones, como Derek Jeter, David Ortiz, Barry Bonds, Freddie Freeman, Juan Soto y Yoshinobu Yamamoto.

La selección de FOX Sports se conoce en la antesala de la Serie Mundial de 2026, que comenzará este viernes 23 de octubre con el primer partido entre los Rays de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee, en el American Family Field, a las 7:00 p. m., hora de Panamá.

Mariano Rivera ingresó al Salón de la fama delas Grandes Ligas en 2019. EFE

Ruiz, el receptor titular

El portal deportivo destacó la actuación de Ruiz durante la etapa más exitosa de los Filis en la postemporada. El panameño fue el receptor de cinco equipos consecutivos de Filadelfia que disputaron los playoffs entre 2007 y 2011, periodo que incluyó dos apariciones consecutivas en la Serie Mundial, en 2008 y 2009.

En la edición de 2008, los Filis vencieron a los Rays en cinco partidos para conquistar el título. Durante aquella postemporada, Ruiz también registró una destacada producción ofensiva. En la Serie Mundial de 2009, Filadelfia cayó ante los Yankees de Nueva York. En ambas finales, el istmeño acumuló un promedio de bateo de .353, dos jonrones y cinco carreras impulsadas en 11 partidos.

El receptor jugó 12 temporadas en las Grandes Ligas, 11 de ellas con los Filis. También vistió los uniformes de los Dodgers de Los Ángeles y los Marineros de Seattle, equipo con el que puso fin a su carrera en 2017.

Rivera, el cerrador de la selección

En el caso de Rivera, FOX Sports resaltó su dominio como relevista en el escenario más importante del béisbol. El panameño registró una efectividad de 0.99 en 36 entradas y un tercio de labor en la Serie Mundial, una cifra que refleja su consistencia en sus apariciones en el Clásico de Otoño.

Rivera participó en siete Series Mundiales y acumuló 11 salvamentos, según las estadísticas consignadas en el texto original. Su efectividad de 0.99 en 36 entradas y un tercio lo sitúa entre los relevistas más dominantes en la historia de estas finales.

El legendario cerrador disputó 19 temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Yankees de Nueva York, y terminó su carrera con 652 salvamentos, la mayor cantidad en la historia de las Mayores. En 2019 ingresó de manera unánime al Salón de la Fama del Béisbol.

La inclusión de Ruiz y Rivera en esta selección vuelve a poner de relieve el lugar de Panamá en la historia de las Grandes Ligas. Ambos fueron piezas determinantes en equipos campeones y dejaron una huella que trasciende sus estadísticas individuales.

Los otros 24 jugadores seleccionados por FOX Sports son Freddie Freeman, Chase Utley, David Freese, Derek Jeter, George Springer, Barry Bonds, Hideki Matsui, David Ortiz, Madison Bumgarner, Yadier Molina, Alex Rodríguez, Pablo Sandoval, Justin Turner, Corey Seager, Juan Soto, Jayson Werth, Curt Schilling, Jon Lester, Yoshinobu Yamamoto, Gerrit Cole, Chris Carpenter, Josh Beckett, Walker Buehler y Tim Lincecum.