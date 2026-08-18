Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2027 iniciará el 2 enero, anuncia la Fedebeis

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Béisbol Juvenil 2027, que arrancará el sábado 2 de enero, eliminará los refuerzos mayores de edad.

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2027 comenzará el sábado 2 de enero, confirmó este martes Jaime Robinson, presidente de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), quien explicó que el adelanto en la fecha de inicio responde a la necesidad de concluir el torneo temprano en febrero y darle paso al Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

“Queremos terminar la ronda de 8 antes de carnavales”, explicó Robinson durante el podcast de Fedebeis.

La edición 58 del campeonato tendrá una ronda regular de 22 partidos por equipo y posteriormente comenzará la fase de eliminación directa.

Con esto, la ronda de ocho deberá concluir, a más tardar, el jueves 5 de febrero, un día antes del inicio del Carnaval. En esta etapa se enfrentarán primero contra octavo, segundo contra séptimo, tercero contra sexto y cuarto contra quinto, en series al mejor de siete partidos.

Las semifinales deberán comenzar entre el jueves 11 y viernes 12 de febrero, también bajo el formato de siete juegos, mientras que la serie final mantendrá igualmente el sistema de cuatro victorias.

Con este formato, un equipo que llegue hasta la disputa del campeonato podría jugar un máximo de 43 partidos: 22 en la ronda regular, siete en la Serie de 8, siete en semifinales y siete en la final.

Robinson explicó que la modificación del calendario no responde solamente al torneo juvenil, sino que forma parte de la planificación de Fedebeis para ampliar posteriormente el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

Jaime Robinson, presidente de la Fedebeis. Tomado de YouTube

“Queremos hacer un torneo mayor a dos vueltas”, señaló el presidente de la Federación, quien explicó que el objetivo es aumentar el Mayor de los actuales 16 partidos a 22.

La intención es que el Béisbol Juvenil pueda terminar temprano en febrero y que el Béisbol Mayor tenga espacio suficiente para disputar un calendario más amplio.

“Tenemos que empezar el torneo juvenil el 2 de enero”, insistió Robinson al explicar la relación entre ambos campeonatos.

La edición 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se disputó entre el 3 de enero y el 1 de marzo de 2026. Panamá Oeste conquistó su cuarto campeonato al derrotar a Chiriquí en la serie final.

Dimas Ponce, en su primera temporada con Panamá Oeste, fue seleccionado como el Mánager del Año. Fedebeis

Para 2027, además del cambio de calendario, habrá una modificación importante en el reglamento de elegibilidad.

En una reunión plenaria celebrada en junio con los presidentes de las 12 ligas provinciales se acordó eliminar los refuerzos de 19 y 20 años, una medida que había sido implementada desde 2023 y que se mantuvo durante las ediciones de 2024, 2025 y 2026.

De esta manera, el campeonato de 2027 regresará a su tradicional límite de edad y podrán participar jugadores nacidos en 2009 en adelante.

Panamá Oeste llegará a la edición 58 como campeón defensor, después de conquistar el título de 2026 ante Chiriquí. Los Vaqueros completaron una barrida de 4-0 en la serie final y sumaron el cuarto campeonato de su historia.

Juegos en Colón

Colón volverá a recibir partidos del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil en el estadio Roberto Mariano Bula, reinaugurado el pasado 13 de marzo con el inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

Aficionados colonenses en el estadio Roberto Mariano Bula. Archivo

El regreso del Juvenil a la provincia se producirá después de varios años, ya que el último campeonato de esta categoría con partidos en Colón fue el de 2018.

Panamá Este, por su parte, no podrá utilizar el estadio José de la Luz Thompson de Chepo. La instalación está pendiente de la demolición total y posterior reconstrucción luego de que parte del muro perimetral se desplomara.