La Federación Panameña de Fútbol (FPF) y Pandeportes acordaron cancelar el partido amistoso entre las selecciones femeninas de Panamá y Nueva Zelanda, programado para este sábado 10 de octubre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, como medida preventiva ante el terremoto y las réplicas registradas en el país.
La decisión se tomó tras una evaluación conjunta y busca priorizar la seguridad de las jugadoras, los cuerpos técnicos, los aficionados y todas las personas involucradas en la organización del encuentro, informaron ambas entidades en un comunicado divulgado este viernes 9 de octubre.
La FPF indicó que las personas que compraron boletos para el partido podrán solicitar el reembolso correspondiente. En los próximos días, la federación comunicará el procedimiento y los pasos para realizar la solicitud.
El segundo amistoso entre Panamá y Nueva Zelanda, previsto para el martes 13 de octubre a las 7:30 p.m., se mantiene en su programación inicial, según el comunicado.
Comunicado oficial #MareaQueLate🇵🇦 pic.twitter.com/WeGviswrWJ— FEPAFUT (@fepafut) October 10, 2026
Los encuentros forman parte de la preparación de la selección femenina panameña, dirigida por la entrenadora española María Antonia Toña Is, de cara a sus próximos compromisos internacionales y al proceso clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El siguiente desafío oficial del equipo está previsto para el 28 de noviembre, cuando se enfrente a Canadá en el Concacaf W Championship, torneo que forma parte de la ruta clasificatoria hacia ambas competiciones.