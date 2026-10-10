NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La FPF y Pandeportes tomaron la decisión como medida preventiva tras el sismo y sus réplicas.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) y Pandeportes acordaron cancelar el partido amistoso entre las selecciones femeninas de Panamá y Nueva Zelanda, programado para este sábado 10 de octubre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, como medida preventiva ante el terremoto y las réplicas registradas en el país.

La decisión se tomó tras una evaluación conjunta y busca priorizar la seguridad de las jugadoras, los cuerpos técnicos, los aficionados y todas las personas involucradas en la organización del encuentro, informaron ambas entidades en un comunicado divulgado este viernes 9 de octubre.

La FPF indicó que las personas que compraron boletos para el partido podrán solicitar el reembolso correspondiente. En los próximos días, la federación comunicará el procedimiento y los pasos para realizar la solicitud.

El segundo amistoso entre Panamá y Nueva Zelanda, previsto para el martes 13 de octubre a las 7:30 p.m., se mantiene en su programación inicial, según el comunicado.

Los encuentros forman parte de la preparación de la selección femenina panameña, dirigida por la entrenadora española María Antonia Toña Is, de cara a sus próximos compromisos internacionales y al proceso clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El siguiente desafío oficial del equipo está previsto para el 28 de noviembre, cuando se enfrente a Canadá en el Concacaf W Championship, torneo que forma parte de la ruta clasificatoria hacia ambas competiciones.