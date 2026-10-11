NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección neozelandesa adelantó su regreso a casa tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado en Panamá. Los partidos del 10 y el 13 de octubre no se disputarán.

Los dos partidos amistosos entre las selecciones femeninas de Panamá y Nueva Zelanda, programados para el 10 y el 13 de octubre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, fueron cancelados tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado en el país el viernes 9 de octubre.

Comunicado oficial. #MareaQueLate🇵🇦 https://t.co/oIcX1dRzhr — FEPAFUT (@fepafut) October 10, 2026

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó ayer que la selección de Nueva Zelanda decidió adelantar su regreso a casa debido a la situación que atraviesa el país, por lo que el segundo encuentro también quedó cancelado.

“La Selección Nacional de Nueva Zelanda ha decidido adelantar el regreso a su nación, por lo que el segundo amistoso programado para el martes 13 de octubre, también queda cancelado”, comunicó la FPF.

1 Decisión de Nueva Zelanda: La selección visitante adelantó su regreso a casa debido a la situación en el país, lo que provocó la cancelación del segundo encuentro. 2 Reembolso de boletos: La FPF confirmó que quienes compraron entradas para ambos partidos podrán solicitar la devolución del dinero. El procedimiento será anunciado en los próximos días. 3 Objetivos de preparación: Los amistosos servían para preparar al equipo para el proceso clasificatorio hacia la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El viernes, la federación ya había anunciado la cancelación del primer partido, previsto para este sábado, como medida preventiva ante el terremoto y las réplicas registradas en el país.

“Le deseamos a la delegación de Nueva Zelanda un buen viaje de regreso a casa y esperamos volver a encontrarnos próximamente para compartir la pasión que nos une”, expresa el comunicado.

La FPF también confirmó que las personas que adquirieron boletos para los dos amistosos podrán solicitar el reembolso correspondiente. La entidad indicó que comunicará en los próximos días el procedimiento y los pasos para realizar la solicitud.

Los encuentros formaban parte de la preparación de la selección femenina de Panamá, dirigida por la entrenadora española María Antonia Toña Is, de cara a sus próximos compromisos internacionales y al proceso clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Comunicado oficial #MareaQueLate🇵🇦 https://t.co/WeGviswrWJ — FEPAFUT (@fepafut) October 10, 2026

El próximo compromiso oficial de Panamá está previsto para el 28 de noviembre, cuando se enfrente a Canadá en el Concacaf W Championship, torneo que forma parte de la ruta clasificatoria hacia ambas competiciones.