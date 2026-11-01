NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El mexicano Saúl Canelo Álvarez derrotó por puntos y decisión unánime al francés Christian Mbilli y le arrebató el título mundial CMB del peso supermediano al francés Christian M’bili en una velada celebrada en The Venue en Riad.

1 Ganador: Saúl Álvarez venció al francés Christian Mbilli por decisión unánime. 2 Título en juego: el mexicano le arrebató a Mbilli el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) del peso supermediano. 3 Desarrollo del combate: Canelo controló el ritmo, manejó la distancia y utilizó su defensa para imponerse durante la pelea. 4 Trayectoria de Canelo: el mexicano ha sido campeón mundial desde el peso superwélter hasta el semipesado.

‘Canelo’ Álvarez, excampeón mundial desde el peso superwélter hasta el semipesado, impuso el ritmo, el control de la distancia y la actitud defensiva para superar a un Christian Mbilli, campeón interino que puso corazón e intensidad, pero cedió la corona al mexicano.

BACK ON TOP 👑 Canelo Alvarez is a champion once again 🇲🇽 #CaneloMbilli | @RiyadhSeason | Live on DAZN 🥊 https://t.co/lXv0F4unmI — Ring Magazine (@ringmagazine) October 31, 2026

El mexicano, que dominó el combate de principio a fin, recupera el cinturón del CMB de peso supermediano (-76,203 kg) y acalla las dudas sobre su declive.