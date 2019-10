Nada de carnes: el plan especial de alimentación de la selección de Panamá 

Con el propósito de contrarrestar los retos que presenta la altura y el tema de la alimentación, la selección de Panamá preparó un plan especial para encarar la parte final de su preparación en la capital mexicana de cara a su partido de este martes ante México en el estadio Azteca.

Fanny Cardoze, nutricionista de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), reconoció que los partidos en México siempre presentan un escenario especial.

Primero por la altura y sus 2 mil 250 metro sobre el nivel de mar que se respiran en la Ciudad de México y también por el tema del consumo de la carne y sus antecedentes con algunas pruebas de dopaje.

”México siempre es un destino especial”, indicó Cardoze. ”Ya tenemos un plan establecido desde Tampa que consiste en incrementar la cantidad de hierro en su alimentación con alimentos que acá en México no se deben consumir para evitar temas con el dopaje”, agregó la nutricionista en declaraciones desde el hotel de la selección en la capital mexicana.

El plan consiste en no consumir carnes en México.

Cardoze indicó que las carnes estaban en el programa de alimentación para los jugadores durante su semana de entrenamientos en Tampa en una dieta especial para adquirir el hierro necesario para contrarrestar el tema de la altura a la llegada del equipo a suelo mexicano.

”La idea es que el equipo esté concentrado, con energía y todos los requerimientos en su cuerpo para mejorar estas condiciones que son un poco distintas a las que estamos acostumbrados”, explicó.

En cuanto al día del partido, la dieta consiste en pastas, pollo, arroz, frutas, pero nada de carnes.

Al ser consultada sobre el tema dela altura y si era un mito o una realidad, aclaró que es un tema muy importante a tener cuenta.

“La altura no es un mito, se siente, tanto para los deportistas como los no deportistas y lo importante es estar preparado para ello y que no afecte en el tiempo en que la selección este aquí y por eso se ha coordinado todo para que no nos afecte”, destacó Cardoze.