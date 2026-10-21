NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá debutará ante Macedonia del Norte el Mundial Sub-15 de la FIFA, del 24 al 30 de octubre en Bakú, Azerbaiyán.

El director técnico panameño César Aguilar definió la convocatoria de 14 jugadores que representarán a Panamá en el primer Mundial Sub-15 de la FIFA, que se disputará del 24 al 30 de octubre en Bakú, Azerbaiyán.

El conjunto istmeño debutará este sábado 24 de octubre ante Macedonia del Norte, en una competición que estrenará un formato de ocho jugadores por equipo.

Aguilar convocó a dos porteros, cinco defensas, cinco volantes y dos delanteros para afrontar el torneo, que reunirá a más de 100 equipos y contempla alrededor de mil partidos durante seis jornadas. Los encuentros de la primera fase se disputarán en el Complejo de Competición Hovsan, mientras que el partido inaugural y los compromisos decisivos, incluida la final del 30 de octubre, tendrán como escenario el Crystal Hall de la capital azerbaiyana.

¡LOS ELEGIDOS SUB15 🇵🇦! La selección #PanamáSub15 🇵🇦 ya tiene sus convocados para la próxima Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA en Azerbaiyán 🇦🇿. 🗒️ Los detalles ➡️ https://t.co/HLiT7yheBY 📌 Formato novedoso de 8 🆚 8 📌 Partidos de 2 tiempos de 20 minutos #MareaQueLate 🌊🇵🇦 — FEPAFUT (@fepafut) October 20, 2026

La principal novedad de esta competición será su modalidad de ocho contra ocho, con dos tiempos de 20 minutos cada uno. Este sistema busca ofrecer a los jóvenes futbolistas una mayor participación en el juego y más oportunidades de intervenir durante los partidos, en una etapa clave de su formación.

El sorteo ubicó a Panamá en el Grupo Z, junto a Macedonia del Norte, Kenia, Níger, Chad y Malta. La selección nacional tendrá una agenda exigente, con cinco partidos programados en tres días, según el calendario divulgado.

1 Dato para destacar: el torneo estrenará el formato de ocho contra ocho, con partidos de 40 minutos en total. La modalidad busca aumentar la participación de los futbolistas jóvenes durante los encuentros. 2 Escenarios: Complejo de Competición Hovsan para los encuentros de la primera fase; Crystal Hall para el partido inaugural y los compromisos decisivos, incluida la final del 30 de octubre. 3 Grupo: Z, junto a Macedonia del Norte, Kenia, Níger, Chad y Malta. 4 Participación: más de 100 equipos y alrededor de 1,000 partidos durante seis jornadas.

Después de su estreno ante Macedonia del Norte, Panamá se enfrentará a Kenia el 25 de octubre a las 2:30 a. m., hora panameña. Ese mismo día volverá a la cancha para medirse con Níger, a las 9:15 a. m. El lunes 26 jugará ante Chad, a la 1:15 a. m., y cerrará la fase de grupos contra Malta, a las 8:00 a. m.

La convocatoria está integrada por los porteros Aldo Naranjo, del Tauro FC, y Yandel Bodkin, de Bocas FC. En defensa fueron llamados Jeliel Núñez, de Academia Costa del Este; Ángel Padilla, de Tauro FC; Islan Duncan, de Águilas de la U; Patrick Murillo, del CA Independiente, y Joseph Rivas, de UMECIT FC.

¡Listos para Azerbaiyán🇦🇿! Bajo la dirección del DT César Aguilar, la Selección de #PanamáSub15🇵🇦 entrenó este martes en Mañanitas Country Club🏟️ previo a su viaje a Azerbaiyán🇦🇿, donde estará disputando la Copa Mundial y Festival Sub-15🏆 de la FIFA. El equipo estará viajando este miércoles por la noche👊🏻. #MareaQueLate🇵🇦 — FEPAFUT (@fepafut) October 21, 2026

En el mediocampo figuran Edgar Chavarría, de UMECIT FC; Gustavo Ávila, de Academia Costa del Este; Jonathan Vega, de Unión Coclé; Josué Mena, de Alianza FC, y José González, del CA Independiente. Los delanteros convocados son Jacop Linares, del CD Plaza Amador, y Ronaldo Jiménez, del CD Universitario.