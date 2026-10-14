César Blackman y Cristian Martínez ven acción en la derrota del Slovan Bratislava ante el Stuttgart

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Blackman disputó los 90 minutos y ganó nueve de sus 10 duelos terrestres, mientras que Martínez jugó hasta el minuto 75 y registró cuatro remates.

Los panameños César Blackman y Cristian Martínez tuvieron participación este miércoles con el Slovan Bratislava, que perdió 0-3 ante el Stuttgart en la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League, en el Tehelné pole, en Eslovaquia.

Blackman disputó los 90 minutos por la banda derecha, mientras que Martínez jugó hasta el minuto 75, cuando fue reemplazado por Artur Gajdoš.

En el apartado individual, Blackman registró una destacada cifra en los duelos terrestres, al ganar nueve de los 10 que disputó. Además, interceptó dos pases y realizó dos despejes durante el encuentro.

Cristian Martínez intenta quitarse la marca de Grischa Promel. EFE

Por su parte, Martínez completó 25 de sus 33 pases, para una efectividad del 76 %, y realizó cuatro remates a portería rival.

El Stuttgart abrió el marcador al minuto 29, cuando Deniz Undav definió con la pierna derecha para adelantar al equipo alemán. El Slovan Bratislava intentó responder y buscó generar peligro por las bandas, con Blackman y Martínez participando en las aproximaciones ofensivas, pero sin encontrar precisión en el último pase.

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En la segunda parte, el equipo visitante amplió la ventaja al minuto 65, con un gol en propia puerta de Sandro Cruz. El Stuttgart mantuvo la presión y sentenció el encuentro en el minuto 90, cuando Ermedin Demirović marcó el 3-0 definitivo.