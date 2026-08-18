Champions League: Fecha, hora, TV y streaming del Slovan Bratislava en la playoffs

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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César Blackman y Cristian Martínez están a 180 minutos de clasificarse a la fase de liga de la UEFA Champions League

El trayecto de Cristian Martínez y César Blackman hacia el torneo de clubes más prestigioso de Europa entra en su fase definitiva.

Este martes 18 de agosto, el Slovan Bratislava de Eslovaquia recibe al NK Celje de Eslovenia en el estadio Tehelné Pole.

El partido corresponde a la ida de los playoffs clasificatorios, una llave de 180 minutos que cerrará la semana entrante en territorio esloveno para dictar la sentencia definitiva.

Ambos planteles encaran este choque con un rodaje importante.

Bratislava mantiene un registro impecable esta temporada al cosechar 6 victorias y 1 empate en 7 compromisos oficiales. Por su parte, el Celje arrastra un balance de 3 triunfos, 3 empates y 1 derrota tras disputar 7 encuentros en todas las competiciones.

César Blackman asume el protagonismo en el cuadro local tras firmar una actuación sobresaliente el pasado sábado. El defensor ingresó como variante al inicio del segundo tiempo y repartió tres asistencias en un lapso de 18 minutos para edificar la victoria por 5-0 ante el MFK Ruzomberok.

En los compromisos preliminares previos de esta Liga de Campeones, Blackman completó roles determinantes.

La escuadra de Bratislava superó en primera instancia al Saburtalo Tbilisi de Georgia con un marcador global de 3-1, y posteriormente eliminó al Mjallby de Suecia mediante un contundente 4-1 acumulado para instalarse en esta última ronda previa.

En el mismo camerino, Cristian Martínez complementa la presencia panameña en el campeón eslovaco.

Fulo Martínez, quien llegó al equipo tras el Mundial 2026, también sumó valiosos minutos de rodaje en los partidos previos de esta fase clasificatoria, aportando equilibrio en el mediocampo.

El volante chorrillero busca plasmar su nombre en los registros del balompié nacional.

Si el Bratislava supera esta eliminatoria, Martínez apunta a ser el tercer panameño en disputar una fase de liga de la Champions League.

El selecto listado lo inauguró Michael Amir Murillo con el Olympique de Marsella en la campaña 24-25, seguido por el propio Blackman con el club de Bratislava en el periodo 25-26.

El partido de ida se disputará este martes 18 de agosto a las 2:00 p.m. (hora de Panamá), siendo exclusivo de la plataforma de streaming Disney+ y sin transmisión por ESPN en televisión.