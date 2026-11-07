Thomas Christiansen renueva el grupo de Panamá: juventud, experiencia y 23 legionarios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El grupo tiene una edad promedio de 26.5 años, incluye a cinco jugadores menores de 21 y cuenta con 23 legionarios.

La selección de Panamá tiene definido el grupo con el que afrontará los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf frente a Curazao, el cual tiene características muy interesantes.

El técnico Thomas Christiansen convocó a 25 futbolistas para una eliminatoria que tendrá como premio un lugar en el Final Four de marzo de 2027 y la clasificación directa a la próxima edición de la Copa Oro.

Thomas Christiansen, DT de Panamá, en conferencia de prensa este 4 de noviembre. LP Alexander Arosemena

La serie se disputará a dos partidos. Panamá visitará a Curazao el 12 de noviembre y recibirá al conjunto caribeño el día 15 en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. El equipo que termine con ventaja en el marcador global avanzará a la fase final del torneo regional.

La convocatoria presenta un grupo con una edad promedio de 26.5 años, inferior a los 30.4 años que registraba el plantel en la Copa Mundial de 2026.

De los 25 llamados, 23 militan en clubes del extranjero y dos proceden de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que son Marcos De León, del Sporting San Miguelito, y Daivis Murillo, del Plaza Amador.

La lista combina experiencia internacional con futbolistas jóvenes que buscan consolidarse en la selección. Cinco convocados son menores de 21 años, mientras que otros cinco superan los 30. Además, 15 jugadores repiten convocatoria después de haber formado parte del grupo que representó a Panamá en el Mundial de 2026.

Giovany Herbert celebra su primer gol con la selección nacional de Panamá. Fepafut.

Legionarios

La distribución de los clubes de los convocados refleja la presencia de futbolistas panameños en distintas ligas. Europa concentra a nueve jugadores: César Blackman, Andrés Andrade, Michael Amir Murillo, Martín Krug, José Córdoba, Cristian Martínez, Giovany Herbert, Édgar Yoel Bárcenas y Josué Vergara.

En la región de Concacaf aparecen ocho futbolistas, De León, Omar Valencia, Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez, Murillo, Manuel Morán e Ismael Díaz.

En Sudamérica hay siete representantes como lo son Eddie Roberts, Jorge Gutiérrez, Jiovany Ramos, Víctor Griffith, Azarías Londoño, José Fajardo y Kadir Barría. Orlando Mosquera completa la distribución con su presencia en el fútbol asiático.