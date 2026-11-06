Copa Oro 2027: nuevo formato, dos grupos de ocho y cuatro partidos en la primera fase

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La principal novedad de la Copa Oro de Concacaf 2027 estará en su formato de competición. El torneo mantendrá la participación de 16 selecciones, pero dejará atrás los cuatro grupos de cuatro equipos para dar paso a dos grupos de ocho. Con este cambio, cada combinado disputará cuatro partidos en la primera fase, uno más que en las ediciones anteriores.

La Confederación también confirmó el calendario de la competición, que comenzará el 17 de junio de 2027 y finalizará el 11 de julio, con la disputa de la gran final. El sorteo oficial se realizará el jueves 8 de abril.

Para Panamá, la clasificación todavía está pendiente. La selección dirigida por Thomas Christiansen tendrá que superar a Curazao en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. La serie se disputará a dos partidos: el primero será el 12 de noviembre en Willemstad, mientras que la vuelta está programada para el 15 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. El ganador de la eliminatoria obtendrá el pase directo a la Copa Oro.

Amir Murillo e Ismael Díaz se saluda tras uno de los dos goles del delantero anotado frente a Guadalupe. Cortesía

Grupos

La Copa Oro conservará sus 16 participantes, pero modificará la distribución de los equipos en la fase inicial. En lugar de cuatro grupos de cuatro selecciones, habrá dos grupos de ocho combinados.

Aunque cada grupo tendrá ocho integrantes, los equipos no se enfrentarán entre sí en un formato de todos contra todos. Cada selección disputará cuatro encuentros ante cuatro rivales diferentes, definidos mediante un sistema de clasificación establecido por Concacaf.

Según la Confederación, el objetivo de este ajuste es propiciar enfrentamientos de mayor relevancia desde las primeras jornadas y aumentar la competitividad del torneo, con partidos entre selecciones ubicadas en distintas posiciones del ranking regional.

El seleccionador de Panamá Thomas Christiansen (i) saluda a Michael Amir Murillo al final del partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Panamá y Croacia, en el estadio BMO en Toronto. EFE

Sorteo

Las 16 selecciones serán distribuidas en ocho bombos, cada uno con dos equipos, tomando como referencia el Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de Concacaf.

Durante el sorteo, se extraerá un equipo de cada bombo para integrar cada uno de los dos grupos. Una vez conformados, las ocho selecciones de cada zona se organizarán en cuatro rangos de clasificación, de acuerdo con su posición en el ranking.

Cada combinado tendrá que enfrentarse a un rival de cada rango. De esta manera, todos disputarán cuatro partidos contra selecciones diferentes. Una matriz de enfrentamientos previamente establecida por Concacaf determinará los cruces específicos de esta etapa.

Al finalizar la fase de grupos, las ocho selecciones de cada zona compartirán una misma tabla de posiciones. Los cuatro primeros equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, por lo que ocho combinados continuarán en la lucha por el título.

Futbolistas celebran la clasificación de Guatemala tras eliminar a Canadá en la tanda de penales. Cortesía

La segunda etapa conservará el formato de eliminación directa y estará compuesta por tres rondas: cuartos de final, semifinales y final.