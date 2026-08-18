Cubarsí, Lamine Yamal y Diomande, favoritos para el Golden Boy 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ganador del Golden Boy 2026 será elegido en diciembre por periodistas de los principales medios deportivos de Europa.

El defensa del Barcelona Pau Cubarsí, el también azulgrana Lamine Yamal y el delantero del Real Madrid Yan Diomande encabezan la carrera por el Golden Boy 2026, según la última actualización del ‘Top 100’ elaborado por el diario italiano Tuttosport, que otorga el premio.

Cubarsí se situó en el primer puesto después de su actuación con España en el pasado Mundial, en el que disputó los ocho partidos y fue elegido mejor jugador joven del torneo, mientras que Lamine Yamal ocupa la segunda posición, si bien el extremo azulgrana no puede volver a conquistar el premio al ser ganador en la edición de 2024.

La clasificación, elaborada con el apoyo estadístico de Transfermarkt, estuvo liderada por Yamal durante 117 semanas, hasta esta última.

En el tercer puesto aparece el marfileño Diomandé, fichaje estival del Real Madrid, que protagoniza una de las grandes subidas de la nueva clasificación tras su destacado Mundial.

🚨🌕 Pau Cubarsí currently leading the votes for Golden Boy Award 2026.



Tuttosport release current standings waiting for final votes to take place later this year.



Cubarsí, currently on top with Lamine Yamal second (but he can’t win this year again due to regulations) and Yan… pic.twitter.com/4becEGEDiw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2026

El atacante, que militaba en el Leipzig, fichó por el Real Madrid por 125 millones de euros, una cifra que podría alcanzar los 140 millones con variables y que convierte su operación en la más cara de la historia del club blanco, por delante de la de Jude Bellingham.

El ascenso de Cubarsí y Diomandé provoca la caída de Warren Zaïre-Emery, centrocampista del París Saint-Germain, que pasa de la segunda a la cuarta posición pese a haber conquistado por segunda vez consecutiva la Liga de Campeones.

Su discreto papel con Francia en el Mundial, en el que apenas disputó unos minutos en los cuartos de final ante Marruecos y fue titular en el partido por el tercer puesto ante Inglaterra, pesó en la actualización del ‘ranking’.

Por detrás se mantiene en la quinta plaza el marroquí Ayyoub Bouaddi, del Lille, mientras que el portugués Victor Froholdt, del Oporto, escala hasta la sexta posición.

También avanzan el brasileño Rayan, del Bournemouth, que pasa del décimo al séptimo puesto, y Endrick, que asciende al octavo tras regresar al Real Madrid.

El Golden Boy 2026, que distingue al mejor futbolista menor de 21 años que juega en un club europeo, se otorgará en diciembre, cuando un jurado formado por periodistas de las principales publicaciones deportivas del continente elija al ganador.