Curazao anuncia sus 23 convocados para enfrentar a Panamá en la Liga de Naciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Dick Advocaat presentó la lista para los cuartos de final ante Panamá, cuyo ganador también obtendrá un boleto a la Copa Oro 2027.

La selección de Curazao, dirigida por el experimentado técnico neerlandés Dick Advocaat, anunció una convocatoria de 23 futbolistas para afrontar la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027 frente a Panamá.

El conjunto caribeño buscará aprovechar su condición de local en el partido de ida, con el objetivo de avanzar al Final Four del torneo y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027.

Entre los nombres destacados de la convocatoria aparecen Armando Obispo, del PSV Eindhoven; Livano Comenencia, del FC Zürich; Tahith Chong, del Sheffield United, y Nigel Thomas, del ADO Den Haag. Estos jugadores forman parte de la base con la que Advocaat buscará superar a la selección dirigida por Thomas Christiansen.

📋🇨🇼 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗 𝗜𝗦 𝗦𝗘𝗧 Dick Advocaat has called up 23 players for Curaçao’s CONCACAF Nations League quarter-final clash with Panama. A place in the Final Four and a Gold Cup ticket are at stake. Deveron Fonville and Godfried Roemeratoe return to the squad, while Jürgen Locadia is unavailable for this international window. 🏠 12-11 | 🇨🇼🇵🇦 ✈️ 15-11 | 🇵🇦🇨🇼 Let’s get behind our team! #TheBlueWave #Curaçao — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) October 30, 2026

Curazao llega a esta eliminatoria después de completar una destacada fase de grupos, en la que terminó invicta y en el primer lugar del grupo A, con 10 puntos. Durante esa instancia consiguió victorias frente a Costa Rica (4-3), Nicaragua (6-1) y Trinidad y Tobago (1-0), resultados que le permitieron avanzar como uno de los mejores equipos de la primera ronda.

La serie tendrá un premio doble. Además de la posibilidad de disputar el Final Four, el ganador obtendrá la clasificación a la Copa Oro de 2027, por lo que ambos encuentros serán determinantes para las aspiraciones de las dos selecciones.

Jonathan Tah (c), durante el partido que su selección disputó el pasado 13 de junio contra Curazao en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. EFE/ Sam Wasson

Calendario

El primer enfrentamiento se disputará el 12 de noviembre en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad, a las 7:00 p. m. La vuelta será el 15 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Panamá, a las 6:00 p. m.

Curazao es un rival conocido para Christiansen. En los tres enfrentamientos anteriores bajo la dirección del entrenador hispano-danés, Panamá registra dos victorias y un empate.

El último partido entre ambos se disputó el 13 de octubre de 2023, durante la fase de grupos de la Liga de Naciones 2023-2024. En aquella ocasión, Panamá ganó 2-1 como visitante, con anotaciones de Édgar Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez.

Antes de ese encuentro, las selecciones se habían enfrentado en la segunda ronda de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022. Panamá avanzó con un marcador global de 2-1: ganó 2-1 en el estadio Rod Carew, con goles de Alberto Quintero y Cecilio Waterman, y empató 0-0 en su visita al estadio Ergilio Hato.

La Roja buscará extender su presencia en el Final Four, instancia que ha disputado en las tres ediciones anteriores de la Liga de Naciones: 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025.