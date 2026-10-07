Daniel Espino abre una nueva página para Panamá en las Mayores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El derecho de los Guardianes se convirtió en el primer panameño en abrir un partido de postemporada en las Grandes Ligas.

Daniel Espino volvió a poner el nombre de Panamá en un capítulo histórico de las Grandes Ligas.

El derecho de los Guardianes de Cleveland se convirtió este miércoles en el primer panameño en abrir un partido de postemporada, al subir al montículo para iniciar el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana frente a los Medias Blancas de Chicago.

Espino cumplió con la función de lanzador abridor, aunque su participación estuvo limitada a los primeros compases del encuentro. El istmeño trabajó dos tercios de entrada, permitió dos imparables y una carrera, concedió una base por bolas y ponchó a dos bateadores. Salió del encuentro sin decisión en la victoria de los Guardianes 9-3.

1 Primer panameño: Daniel Espino se convirtió en el primer istmeño en abrir un partido de postemporada de las Grandes Ligas. 2 Primero desde Mariano Rivera: Espino fue el primer panameño en actuar en playoffs desde Mariano Rivera, quien tuvo su última participación en octubre de 2011. 3 Debut en MLB: Espino debutó el 17 de junio de 2026 con Cleveland frente a los Cerveceros de Milwaukee. En aquella presentación lanzó una entrada perfecta y ponchó a dos bateadores. 4 Mariano Rivera: Es el panameño con la trayectoria más destacada en postemporada, con 96 apariciones y 42 salvamentos, ambos récords de playoffs de MLB. También registró una efectividad de 0.70 en 141 entradas y ganó cinco Series Mundiales con los Yankees.

Más allá de la línea estadística, el primer lanzamiento de Espino marcó el inicio de una nueva etapa para los panameños en octubre. El derecho se convirtió en el primer istmeño en abrir un encuentro de playoffs y, al mismo tiempo, en el primer lanzador panameño que ve acción en postemporada desde Mariano Rivera en 2011.

La aparición de Espino se suma así a una historia que comenzó varias décadas atrás y que tiene entre sus principales protagonistas a Rivera, Manuel Corpas, Ramiro Mendoza y Juan Berenguer.

De Rivera a Espino

Mariano Rivera fue durante años la principal referencia panameña en la postemporada de las Grandes Ligas. El miembro del Salón de la Fama disputó sus últimos playoffs en 2011, cuando tuvo dos apariciones con los Yankees de Nueva York.

Su trayectoria en octubre quedó marcada por números que todavía representan récords en las Mayores: 96 apariciones y 42 salvamentos, además de una efectividad de 0.70 en 141 entradas. Rivera conquistó cinco Series Mundiales con los Yankees.

Mariano Rivera jugó sus 19 temporadas con los Yankees de Nueva York. Archivo

El siguiente nombre destacado en esta historia es el del metropolitano Manuel Corpas. En la postemporada de 2007, con los Rockies de Colorado, tuvo nueve apariciones y trabajó 10.1 entradas, con cinco salvamentos y una efectividad de 0.87.

Colorado llegó hasta la Serie Mundial, en la que Corpas lanzó 1.2 episodios frente a los Medias Rojas de Boston.

Ramiro Mendoza también dejó una huella importante. El santeño acumuló durante su carrera de postemporada marca de 2-2, efectividad de 2.51 y 28.2 entradas en 20 apariciones, además de un salvamento.

Su última participación en octubre fue en 2004 con Boston, equipo con el que conquistó su quinto anillo de Serie Mundial, después de haber ganado cuatro con los Yankees.

Antes de ellos estuvo Juan Berenguer. El derecho panameño fue parte de los Mellizos de Minnesota que conquistaron la Serie Mundial de 1987.

En aquella postemporada tuvo siete apariciones, dejó marca de 0-1, una efectividad de 5.23 y lanzó 10.1 entradas, con un salvamento.

Cleveland #Guardians RHP Daniel Espino tossed a scoreless 6th inning or relief tonight retiring the Royals in order including a strikeout of Bobby Witt Jr. to end the inning. Line - 1.0(IP) 0H 0R 0ER 0BB 1SO (13 Pitches 9 Strikes) #GuardsBall https://t.co/woC1lKAurg — Guardians Prospective (@CleGuardPro) September 26, 2026

Historia

La historia de Espino tiene además un elemento particular. Su presencia en octubre llega apenas unos meses después de su debut en las Grandes Ligas y tras superar un prolongado proceso de recuperación que incluyó dos cirugías en el hombro.

El panameño debutó el 17 de junio de 2026 con los Guardianes, precisamente ante los Cerveceros de Milwaukee. En aquella primera presentación lanzó una entrada perfecta y ponchó a dos bateadores.

Espino fue seleccionado por Cleveland en la primera ronda del draft de 2019, con el pick 24. Su carrera sufrió un importante freno debido a las lesiones.

Ahora, a los 25 años, su nombre queda asociado a otro momento histórico para el béisbol panameño.