NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El lanzador panameño destacó lo que representa jugar la postemporada, luego de trabajar una entrada sin permitir imparables ni carreras ante los Rays

El lanzador panameño Daniel Espino expresó que está disfrutando su experiencia en la postemporada de las Grandes Ligas, luego de trabajar una entrada sin permitir imparables ni carreras en la victoria de los Guardianes de Cleveland por 3-2 sobre los Rays de Tampa Bay, el jueves, en el tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

“Ha sido divertido, soy fan de los Guardianes también, es una bendición para mí”, expresó Espino a los medios estadounidenses al terminar el partido.

Cleveland #Guardians RHP Daniel Espino retires Diaz, Aranda & Caminero in order in the 6th inning topping out at 101.0 mph! 🔥🔥🔥 Line - 1.0(IP) 0H 0R 0ER 0BB 1SO (12 Pitches 11 Strikes) #StandGuard https://t.co/iiuJ1eM0DO — Guardians Prospective (@CleGuardPro) October 15, 2026

El derecho panameño ingresó en la parte alta del sexto episodio en reemplazo de Gavin Williams y enfrentó a tres bateadores, a quienes retiró consecutivamente. Dominó a Yandy Díaz con un elevado al jardín derecho, consiguió otro elevado de José Ramírez y ponchó a Junior Caminero para cerrar su participación.

“Atacándolos con mi mejor habilidad y dando mi mejor gol. He estado mirando los últimos años en la televisión y es muy divertido ser parte de eso”, comentó el panameño.

Espino necesitó 18 lanzamientos para completar su labor, en la que no concedió bases por bolas y registró un ponche. Los tres bateadores fueron los mismos que enfrentó en el primer partido de la serie, cuando también logró ponchar a Caminero.

Daniel Espino 💯 1st MLB K 🍾 https://t.co/3FQrIoHeFc — Rob Friedman (@PitchingNinja) June 18, 2026

La actuación permitió a Espino sumar otra presentación efectiva en una postemporada en la que busca aprovechar sus oportunidades con Cleveland, equipo que se llevó el tercer encuentro por 3-2.