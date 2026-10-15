NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño lanzó un episodio en el triunfo 3-2 sobre Tampa Bay, que coloca a los Guardianes arriba 2-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El lanzador panameño Daniel Espino volvió a responder desde el montículo en la postemporada de las Grandes Ligas, al trabajar una entrada sin permitir imparables ni carreras en la victoria de los Guardianes de Cleveland por 3-2 sobre los Rays de Tampa Bay, este jueves, en el tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Espino ingresó en la parte alta del sexto episodio en reemplazo de Gavin Williams y mantuvo el marcador a favor de los Guardianes. El derecho panameño cumplió una labor efectiva, en la que no concedió bases por bolas, ponchó a un bateador y necesitó apenas 18 lanzamientos para completar su actuación.

Cleveland #Guardians RHP Daniel Espino retires Diaz, Aranda & Caminero in order in the 6th inning topping out at 101.0 mph! 🔥🔥🔥 Line - 1.0(IP) 0H 0R 0ER 0BB 1SO (12 Pitches 11 Strikes) #StandGuard https://t.co/iiuJ1eM0DO — Guardians Prospective (@CleGuardPro) October 15, 2026

El istmeño enfrentó a tres bateadores y dominó a cada uno. Retiró a Yandy Díaz con un elevado al jardín derecho, consiguió otro elevado de José Ramírez y ponchó a Junior Caminero para cerrar su participación.

Los tres bateadores fueron los mismos que Espino enfrentó en el primer juego de la serie, en el que también logró ponchar al antesalista dominicano.

1 Lanzador: Daniel Espino, panameño de los Guardianes de Cleveland. 2 Resultado: Cleveland venció 3-2 a los Rays de Tampa Bay. 3 Instancia: Tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. 4 Situación de la serie: Los Guardianes tomaron ventaja de 2-1 en la serie al mejor de siete encuentros.

Petey Halpin fue una de las figuras ofensivas del partido al conectar un cuadrangular de dos carreras por el jardín entre derecho y central en el quinto capítulo.

Daniel Espino on his approach to facing the top of Tampa Bay’s talented lineup — “They’re great hitters — just attacking them with my best stuff.” #Guardsball https://t.co/0U67XsjaUr — Mackenzie (@mackenziepflum) October 15, 2026

La victoria permitió a los Guardianes colocarse arriba 2-1 en la serie al mejor de siete encuentros, con la posibilidad de ampliar su ventaja en el próximo compromiso.

La serie continuará este viernes 16 de octubre en el Progressive Field, casa de Cleveland, donde los Guardianes buscarán aumentar su ventaja frente a Tampa Bay.