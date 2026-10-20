NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El lanzador panameño mostró la potencia de su brazo con los Guardianes en la postemporada de las Grandes Ligas, con ocho ponches en seis apariciones.

La Serie Mundial enfrentará a los Rays de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee, pero el aficionado panameño también tendrá motivos para recordar la postemporada de las Grandes Ligas por la actuación del lanzador Daniel Espino, quien ganó protagonismo con los Guardianes de Cleveland durante los playoffs de la Liga Americana.

El serpentinero metropolitano, de 25 años, aprovechó sus oportunidades en el cuerpo de relevistas de Cleveland y mostró la potencia de su brazo ante bateadores de experiencia. En seis apariciones durante la postemporada, registró marca de 0-1, efectividad de 3.60 y cinco episodios de labor, con ocho ponches y cuatro bases por bolas.

Su desempeño ante Tampa Bay fue uno de los aspectos destacados de su participación. Frente a los Rays, Espino permitió un imparable y una carrera en 3.2 entradas, para una efectividad de 2.45. En esos enfrentamientos tuvo que medirse con bateadores importantes de la ofensiva rival, como Yandy Díaz, Jonathan Aranda y Junior Caminero.

Daniel Espino, 98mph ⛽️ https://t.co/glhXxQAWbk — Rob Friedman (@PitchingNinja) October 18, 2026

El panameño dejó ver una de sus principales fortalezas: la velocidad de sus lanzamientos. De manera consistente, mantuvo su recta por encima de las 95 millas por hora, con capacidad para superar las 100 millas en algunas de sus presentaciones. Su repertorio también incluye la curva y el slider, recursos con los que buscó mantener fuera de balance a los bateadores contrarios.

1 Draft: Cleveland lo seleccionó en la posición número 24 en 2019. 2 Prospecto: fue considerado uno de los brazos prometedores de la organización y figuró entre los prospectos destacados de los Guardianes en MLB Pipeline. 3 Fortalezas: potencia en el brazo, capacidad para ponchar bateadores y comando de sus lanzamientos. 4 Otro debut panameño en 2026: el receptor Leonardo Bernal llegó a las Mayores con los Cardenales de San Luis en septiembre.

La postemporada representó una vitrina importante para Espino, quien había debutado en las Grandes Ligas el miércoles 17 de junio, en la derrota de Cleveland por 9-4 ante los Cerveceros, en el American Family Field. En aquella presentación, ponchó a Garrett Mitchell y Cooper Pratt, antes de conseguir que David Hamilton conectara un elevado.

En la temporada regular, el derecho terminó sin decisiones, con marca de 0-0 y efectividad de 4.11 en 15.1 entradas. Durante ese período acumuló 25 ponches y concedió siete bases por bolas.

Cleveland #Guardians RHP Daniel Espino retires Diaz, Aranda & Caminero in order in the 6th inning topping out at 101.0 mph! 🔥🔥🔥 Line - 1.0(IP) 0H 0R 0ER 0BB 1SO (12 Pitches 11 Strikes) #StandGuard https://t.co/iiuJ1eM0DO — Guardians Prospective (@CleGuardPro) October 15, 2026

Espino fue seleccionado por Cleveland con el turno número 24 del Draft de 2019 y llegó a ser considerado uno de los brazos más prometedores de la organización. En 2022, su recta, que podía alcanzar las 100 millas por hora, y su capacidad para ponchar bateadores lo perfilaban como una de las principales promesas del sistema. MLB Pipeline lo ubicó entre los prospectos destacados de los Guardianes.

Con su estreno en las Mayores, Espino se convirtió en uno de los panameños que alcanzaron el máximo nivel del béisbol durante esta temporada, después del debut del receptor Leonardo Bernal con los Cardenales de San Luis en septiembre.