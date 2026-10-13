NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El lanzador panameño destacó la importancia de ganar ante un rival de la calidad de los Rays de Tampa Bay.

Los Guardianes de Cleveland dieron un paso importante el lunes con una victoria en el inicio de la Serie de Campeonato de la Liga Americana al derrotar por 7-3 a los Rays de Tampa Bay en el Tropicana Field.

El triunfo les permitió tomar ventaja en la serie y estar un poco más cerca del objetivo de avanzar en la postemporada de las Grandes Ligas, en un encuentro en el que el panameño Daniel Espino fue uno de los protagonistas al provechar su oportunidad desde el montículo.

El lanzador derecho trabajó una entrada sin hits ni carreras y recetó tres ponches en su primera actuación en esta instancia de la postemporada. Espino subió al montículo en la quinta entrada y retiró a los tres bateadores que enfrentó, siendo estas figuras Yandy Díaz, Jonathan Aranda y Junior Caminero, piezas importantes de la alineación del conjunto de Florida.

Cleveland #Guardians RHP Daniel Espino struckout the top 3 batters in the Rays order (Diaz, Aranda & Caminero) in a scoreless 5th inning of work tonight in his team's ALCS Game 1 win over the Rays. Line - 1.0(IP) 0H 0R 0ER 0BB 3SO (14 Pitches 10 Strikes) #StandGuard https://t.co/xbrymSys56 — Guardians Prospective (@CleGuardPro) October 13, 2026

El panameño realizó 14 lanzamientos, 10 de ellos en la zona de strike, y nueve superaron las 96 millas por hora. Su actuación contribuyó a una victoria que le permitió a Cleveland iniciar la serie con ventaja, un resultado importante en una eliminatoria en la que cada encuentro puede influir en las opciones de avanzar a la siguiente ronda.

“Demasiado importante, especialmente, es un tremendo equipo y venir al estadio de ellos y ganarle el Juego 1 nos pone en una buena posición”, comentó Espino, quien durante la temporada regular tuvo marca de 0-0 y efectividad de 4.11 en 15.1 entradas lanzadas.

“Habla del momento que tenemos y de que queremos ir partido por partido y ganar cada juego”, expresó.

1 Resultado: Guardianes de Cleveland vencieron 7-3 a los Rays de Tampa Bay en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. 2 Daniel Espino lanzó una entrada sin permitir hits ni carreras y ponchó a tres bateadores. 3 Bateadores ponchados: Yandy Díaz, Jonathan Aranda y Junior Caminero. 4 Espino resaltó la resiliencia de Cleveland y su intención de avanzar partido a partido.

Espino disputa su primera campaña en las Grandes Ligas y se ha ganado un lugar en el roster de Cleveland para la postemporada. Antes de enfrentar a Tampa Bay, también tuvo participación en la serie contra los Medias Blancas de Chicago, en la que trabajó 1.1 episodios.

“Cada vez que puedo tocar el montículo es una bendición para mí y ya lo que pase después de ahí, como yo siempre digo, ya todo está escrito y bueno, gracias a Dios y nada, toca seguir para encima y seguir adelante”, expresó Espino a MLB.com.

Daniel Espino, con actuación de 1.0 IP con 3 ponches, nos expresó la importancia de esta primera victoria en la ALCS. 🇵🇦 https://t.co/bgM2ztG3pa — MLB Español (@mlbespanol) October 13, 2026

De igual forma, el derecho resaltó la capacidad del equipo para sobreponerse a los momentos difíciles durante la postemporada y mantener la concentración a lo largo de la competencia.

“Nuestra resiliencia, somos un equipo muy resiliente, estamos dispuestos a pasar por momentos malos pero no importa cuantas veces nos caigamos siempre vamos a buscar una manera de pararnos y de seguir peleando”, finalizó.