David Doleguita afina detalles en Williamsport

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las Pequeñas Ligas de David-Doleguita ya viven en Williamsport, Pensilvania, el escenario que durante años ha formado parte del imaginario de cualquier niño que sueña con jugar béisbol.

La novena chiricana viajó el pasado jueves a Estados Unidos y durante el fin de semana comenzó a familiarizarse con el ambiente de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, que este año cumplirá 79 ediciones.

Los jugadores recibieron sus uniformes como campeones de Panamá y también tuvieron la oportunidad de posar en una de las colinas que rodean los parques donde se disputará el torneo, una primera aproximación a los escenarios que tendrán como protagonistas a las mejores ligas infantiles del mundo.

David-Doleguita obtuvo su boleto a Williamsport después de conquistar el campeonato nacional en marzo pasado. El equipo ganó 11 de los 14 partidos que disputó y tuvo que sobreponerse a un complicado tramo en la súper ronda, donde perdió sus dos primeros encuentros.

La reacción llegó con triunfos sobre Herrera, Panamá Este y Coclé, resultado que obligó a disputar un partido de desempate ante Herrera. Los chiricanos se impusieron y avanzaron a la serie final frente a Barrio Colón de La Chorrera, representante de Panamá Oeste.

En el primer partido de la final, Panamá Oeste ganó 3-2, pero David-Doleguita respondió horas después con una victoria 8-7 en un dramático encuentro. Al día siguiente, los chiricanos volvieron a ganar, esta vez por 8-4, para quedarse con el campeonato y representar a Panamá en Williamsport.

El equipo chiricano después de ganar un partido en Caplitom, Juan Díaz. LP / Guillermo Pineda.

La preparación para la cita mundialista comenzó inmediatamente después de obtener el título nacional.

Durante cuatro meses, el cuerpo técnico trabajó especialmente en el pitcheo, incluyendo el desarrollo de lanzamientos rompientes como la curva y el slider, permitidos en la competencia internacional.

“Tratamos de fortalecer un poco más lo que era el pitcheo”, explicó el director Edwin del Cid. Según el técnico, los jugadores también enfrentaron a peloteros de categorías superiores para acostumbrarse a velocidades de lanzamiento mayores.

“Los muchachos vieron recta fuerte de niños de 14, 15 hasta 16 años”, señaló del Cid, quien destacó que estos partidos de preparación ayudaron a los jugadores a reaccionar mejor ante lanzamientos rápidos.

Los propios peloteros reconocen que la responsabilidad es grande. Lucas Olmos, uno de los lanzadores que podría asumir un papel importante en el montículo, aseguró que representar a Panamá genera una mezcla de nervios y felicidad.

“Era lo que siempre soñé desde pequeño, desde niño”, afirmó Olmos. “Me siento súper feliz y orgullosamente de representar Panamá”.

Obed Fuentes, otro de los posibles abridores, destacó el trabajo realizado durante los últimos meses.

“Nos estamos preparando a los picheos rápidos, y hemos fortalecido bastante en el picheo y en el bateo”, explicó.

Ambos jugadores, sin embargo, coinciden en que el protagonismo no debe recaer únicamente sobre los lanzadores. Fuentes aseguró que todos los integrantes del equipo tienen la capacidad de aportar y que el objetivo será trabajar como conjunto.

Para del Cid, esa unidad es precisamente una de las principales fortalezas de la novena.

“Son unos muchachos guerreadores, totalmente guerreadores”, afirmó. El entrenador recordó las remontadas protagonizadas durante el campeonato nacional y aseguró que sus dirigidos no suelen darse por vencidos aunque estén abajo en el marcador.

El técnico también reconoce el peso histórico que acompaña a la representación chiricana. Doleguita regresa a Williamsport por segunda vez y busca superar el resultado de 1993, cuando alcanzó el subcampeonato mundial.

“Queremos hacer realidad llegar a esa final a nivel mundial y por qué no traernos el título, que sea el primer título para Panamá en esta categoría y para Chiriquí”, expresó del Cid.

Panamá debutará el viernes 21 de agosto, a las 12:00 mediodía, en el Volunteer Stadium, contra el ganador del partido del 19 de agosto entre República Dominicana y Nicaragua. Si gana, volverá a jugar el domingo 23 frente al ganador de Australia y México; si pierde, tendrá otra oportunidad el lunes 24 ante uno de los perdedores de los cruces Canadá-Asia-Pacífico y Australia-México.

La Serie Mundial de Pequeñas Ligas utiliza un formato de doble eliminación, por lo que una segunda derrota significará la eliminación del torneo.

El plantel está integrado por Edgar Villarreal, Bryant Quintero, Jadhier Rivera, Ianne Salcedo, Orlando Acosta, Ian del Cid, Jeickot Sánchez, Edwards Díaz, Dominick Saavedra, Kaled Valdés, Thiago de Gracia, Josué Hernández, Obed Fuentes y Lucas Olmos. Edwin del Cid dirige al equipo junto a los asistentes Alex Hernández y Kenneth Batista.