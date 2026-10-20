NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras caer ante los Tampa Bay Rays en la Serie Divisional de la Liga Americana, la franquicia deberá seguir esperando por su corona número 28 de las Grandes Ligas.

Del auge de los teléfonos BlackBerry al fenómeno global de TikTok, de Lady Gaga en las pistas de baile a una nueva generación de estrellas deportivas, el mundo ha cambiado en casi 17 años, pero los Yankees de Nueva York siguen esperando desde 2009 por un título de la Serie Mundial que les permita conquistar su corona número 28.

El 4 de noviembre de 2009, los Yankees derrotaron por 7-3 a los Filis de Filadelfia en el sexto partido de la Serie Mundial para cerrar la eliminatoria por 4-2 y levantar el trofeo por vigésima séptima vez.

Derek Jeter, Mariano Rivera y Alex Rodríguez, todos retirados, formaban parte de aquel equipo que llevó a Nueva York a la cima del béisbol.

Thank you for supporting us all season long, Yankees fans 💙 https://t.co/9xt9DMUeNG — New York Yankees (@Yankees) October 9, 2026

Por entonces, la música tenía el ritmo de ‘Poker Face’, de Lady Gaga, y ‘I Gotta Feeling’, de The Black Eyed Peas. El reguetón ampliaba su alcance internacional de la mano de Daddy Yankee, Don Omar y Wisin y Yandel, mientras Taylor Swift, con 19 años, comenzaba a consolidar una carrera que la convertiría en una de las grandes figuras de la música mundial.

1 Campeonatos conquistados: 27 títulos de Serie Mundial hasta aquella victoria; el objetivo sigue siendo alcanzar el número 28. 2 Figuras de aquel equipo: Derek Jeter, Mariano Rivera y Alex Rodríguez, todos retirados. 3 La sequía continúa: los Yanquis quedaron eliminados por los Rays de Tampa Bay, según la nota, tras perder tres juegos en la Serie Divisional de la Liga Americana. 4 Tecnología: el iPhone 3GS era una de las novedades del año y BlackBerry destacaba por su teclado físico y el servicio BBM. 5 Redes sociales: Instagram todavía no existía y TikTok aún no se había convertido en un fenómeno global. 6 Reguetón: Daddy Yankee, Don Omar y Wisin y Yandel ampliaban la popularidad internacional del género. 7 Lionel Messi: tenía 22 años y acababa de ganar la Liga de Campeones con el Barcelona. 8 Neymar: tenía 17 años y comenzaba a destacar en el Santos de Brasil.

En tecnología, el iPhone 3GS era una de las novedades del año y los teléfonos BlackBerry, con sus teclados físicos y el servicio de mensajería BBM, mantenían su atractivo.

Instagram todavía no existía y TikTok quedaba lejos de convertirse en un fenómeno global. Las fotografías se compartían en Facebook y los juegos como FarmVille entretenían a millones de usuarios.

También el deporte vivía una época que hoy parece lejana.

Lionel Messi, con 22 años, acababa de conquistar la Liga de Campeones con el Barcelona, mientras Cristiano Ronaldo, de 24, iniciaba su etapa en el Real Madrid después de su fichaje procedente del Manchester United.

Kobe Bryant celebraba su cuarto anillo de la NBA con Los Ángeles Lakers y LeBron James, entonces de 24 años, ya era una de las grandes figuras del baloncesto.

En atletismo, el jamaicano Usain Bolt, de 23 años, establecía en Berlín el récord mundial de los 100 metros con 9,58 segundos, una marca que todavía permanece en los libros de historia.

Ceremonial first pitch from Pettitte 🔥 Thanks to the Yankees legend and 5x World Series Champion 👏 https://t.co/6uSBxOy5tz — New York Yankees (@Yankees) October 8, 2026

El contraste generacional resulta aún más llamativo.

Stephen Curry tenía 21 años y acababa de ser seleccionado por Golden State Warriors en el draft de la NBA. Neymar, de 17, daba sus primeros pasos en el fútbol profesional con el Santos brasileño.

Kylian Mbappé tenía apenas 10 años, Erling Haaland era un niño de 9 y Carlos Alcaraz, futuro protagonista del tenis mundial, apenas había cumplido 6.

El tiempo ha llevado a algunos ídolos a la retirada, ha convertido a niños en campeones y ha transformado los hábitos de millones de personas.

Belli broke it open in the BX. https://t.co/8j2K9R7E4y — New York Yankees (@Yankees) October 1, 2026

Pero para los seguidores de Nueva York, una imagen permanece pendiente: volver a ver a los Yankees celebrar un título de Serie Mundial de la Ligas Mayores.

No será esta vez. La sequía de títulos se extenderá un año más por culpa de los Tampa Bay Rays, que barrió en tres juegos a ‘los Mulos del Bronx’ en una de las Series Divisionales de la Liga Americana.