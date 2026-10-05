NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El seleccionador español, Luis de la Fuente, aseguró este lunes que el extremo del Barcelona Lamine Yamal “siempre quiere jugar” y “tiene la ansiedad de ser el mejor”, por lo que consideró comprensible su actitud de querer estar siempre sobre el terreno de juego.

De la Fuente analizó el rendimiento de Lamine Yamal en la rueda de prensa que ofreció en el estadio Poljud de Split, donde este martes España se enfrentará con Croacia en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

“Lamine siempre quiere jugar (...) Luego nosotros evaluamos si es conveniente o no. Lamime está en un fantástico momento, es un referente par todo el equipo y es un competidor nato. Está en un mejor momento para jugar el gran partido que puede ser el de mañana. Celebramos que sea así”, explicó el técnico.

De la Fuente elogió que la estrella del Barcelona tenga esa actitud con solo 19 años y consideró entendible su deseo de ser siempre titular.

A la pregunta de si percibe que el extremo ya no tiene el ansia que confesó que tuvo en el pasado Mundial por destacar, el seleccionador respondió: “Lamine tiene ansiedad porque quiere ser el mejor. Es un ganador nato, en todo quiere ser competitivo. Es normal”

“Tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que sabe que puede dar. No quiero que tenga un sentido negativo la ansiedad, todo lo contrario. El competidor de verdad está ansioso hoy de que llegue la competición”, señaló De la Fuente.

Del 0-7 encajado por Croacia ante Inglaterra, en la mayor goleada recibida en toda su historia, De la Fuente lo calificó de ″accidente del fútbol″, como el 7-1 de Alemania a Brasil o las goleadas de España contra los germanos (6-0) o Argentina (6-1).

″Eso pasa una vez en la vida, no es la diferencia futbolística entre Croacia e Inglaterra, para nada. Este resultado puede servir más de motivación. Como profesionales, te toca, pero nosotros tenemos muchas ganar de hacer un buen partido y sellar la clasificación y mantener la línea de este tiempo″, expuso.

Para el técnico español, Croacia es un equipo ″fantástico, buenísimo, con superjugadores″ y de los mejores de la última década.

Recordó que Lamine ha jugado unos 200 minutos, lo que suponen dos partidos completos de tres, por lo que vio justificado su presencia de titular en los tres partidos previos y dio a entender que mañana podría repetir de salida ante Croacia.

″De cuatro partidos, nadie va a jugar más jugar más de 270 minutos, lo que sería jugar tres partidos de cuatro. Lamine ha jugado dos de tres y la mayoría van a jugar tres de cuatro, intentando buscar siempre el equilibrio, las mejores condiciones para los partidos que son extremadamente exigentes. Y ante Croacia, queremos dar la mejor sensación y versión″, zanjó.

Según De la Fuente, ″siempre ha sacado el mejor equipo para el partido″ que había que enfrentar y en Split aplicará la misma regla.

En cuanto a la racha de 41 partidos sin perder, el técnico restó importancia porque algún día llegará la derrota.

″En el fútbol, en el deporte, se pasa de un día a otro de disfrutar del éxito a una situación más difícil. Llegará el día en el que perderemos, porque en la vida se pierde más que se gana. Y será algo natural″, razonó.

Insistió en que no le gusta el nuevo formato de cuatro partidos seguidos de la Liga de Naciones. ″Sigo siendo tan crítico como el primer día″, remarcó.