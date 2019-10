Sin derecho a fallos para el Real Madrid en su visita a Estambul

El Real Madrid se enfrenta este martes al Galatasaray (19h00 GMT) en un partido de la Liga de Campeones sin derecho a fallo para los blancos si quieren mantener sus aspiraciones de pasar a la siguiente fase del torneo continental.

Último clasificado del grupo A con un punto, a cinco del líder, el Paris Saint-Germain, el equipo merengue necesita su primera victoria en Liga de Campeones para empezar a remontar en la que es su competición fetiche.

Un nuevo tropiezo dejaría en una situación más que delicada a un equipo que siempre ha pasado a la fase de eliminatorias de la 'Champions', pero que esta temporada lleva una derrota y un empate.

Y ello, en una semana en la que acaba de perder su liderato liguero en favor del Barcelona, tras su derrota el sábado en el campo del Mallorca (1-0).

"Sabemos lo que vamos a jugar, tenemos que hacer un partido para ganar porque no hay más remedio, tenemos que pensar en ganar el partido de martes, nada más", dijo el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, tras el partido contra Mallorca.

En la 'Champions', el sorprendente tropiezo frente al Brujas en el Santiago Bernabéu el 1 de octubre (2-2), tras la dura derrota inicial frente al PSG (3-0), ha complicado mucho las aspiraciones europeas blancas.

Pero el Real Madrid no lo tendrá fácil para empezar a enderezar el rumbo en la competición continental contra un correoso equipo turco al que se ha enfrentado en siete ocasiones con cuatro victorias para los blancos y tres para el Galatasaray.

