Estos son los duelos para cuartos de final en la Champions

El monarca Real Madrid defenderá su reinado en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el rival al que venció en la final de la pasada edición: Juventus.

Así quedó establecido en el sorteo que se llevó a cabo este viernes 16 de marzo en la ciudad suiza de Nyon, en donde se llevó a cabo la ceremonia para definir las llaves entre los ocho mejores clubes del continente europeo.

Los otros duelos serán Barcelona ante Roma, Sevilla contra Bayern Múnich y el duelo inglés entre Liverpool con Manchester City.

