NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá cerró su gira por Asia con una actuación destacada de dos protagonistas: Josué ‘Yayita’ Vergara y Eddie Roberts, quienes fueron determinantes en el empate 1-1 ante Ecuador y posterior triunfo 7-6 en la tanda de penales por el tercer lugar de la Copa Kirin.

Vergara, de 19 años, y quien tuvo su debut con la selección mayor, marcó el primer gol del encuentro al minuto 38. El delantero aprovechó un rebote tras un remate que había enviado al travesaño y definió con potencia para poner en ventaja a Panamá.

El atacante del KAA Gent de Bélgica ya había generado peligro durante el primer tiempo. Al minuto 5 obligó a intervenir al arquero ecuatoriano y posteriormente, al 17, superó a dos defensores antes de habilitar a César Blackman.

El gol ante Ecuador llega después de que Vergara quedara inicialmente fuera de la gira asiática, tras presentar una molestia muscular después de disputar un partido con el Gent ante el Standard de Lieja.

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Debut soñado para Josué Vergara, primer partido con la Selección Mayor de Panamá y primer gol con la camiseta nacional ⚽️🔥#TaurinosxElMundo #OrgulloTaurino #Canteratorodeoro pic.twitter.com/Xo4yRJCiKo — Tauro F.C. (@TauroFC) October 5, 2026

Sin embargo, viajó a Japón por solicitud de la Federación Panameña de Fútbol (FP) para ser evaluado por el cuerpo médico de la selección, quienes finalmente lo autorizaron para integrarse a los entrenamientos de “La Roja”.

Vergara se incorporó en febrero al FK Auda de Letonia y marcó 13 goles en 17 partidos, con tres asistencias, antes de ser fichado en junio por el KAA Gent, que le ofreció un contrato por cinco temporadas.

En Bélgica, el delantero también consiguió marcar en la Jupiler Pro League. El 18 de septiembre anotó en el triunfo 2-1 del Gent sobre Standard de Lieja, después de recuperar el balón mediante presión y definir frente al arquero.

El otro nombre destacado fue Eddie Roberts, el portero que respondió cuando Ecuador tomó el control del partido en el segundo tiempo.

Tras el empate ecuatoriano al minuto 58, Roberts realizó intervenciones que permitieron a Panamá mantener la igualdad y llevar el encuentro hasta la definición desde el punto penal.

En la tanda de penales, el arquero panameño se convirtió en protagonista al detener los disparos de Anthony Valencia y Juan Riquelme Angulo.

Roberts, de 32 años, pertenece al CAI y actualmente juega cedido en el Estudiantes de Mérida de Venezuela.

Con el resultado ante Ecuador, Panamá terminó en el tercer lugar de la Copa Kirin 2026 y ahora tiene la mirada puesta en noviembre, cuando disputará los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.