NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El atacante panameño retomó los entrenamientos con el Iraklis FC tras someterse en septiembre a una artroscopia de rodilla para corregir una lesión de menisco.

El panameño Édgar Yoel Bárcenas volvió a los entrenamientos del Iraklis FC, una noticia positiva para el atacante, quien en septiembre se sometió a una artroscopia de rodilla para corregir una lesión de menisco.

El futbolista retomó los trabajos con el equipo griego mientras el cuerpo técnico prepara el próximo compromiso ante el Kifissia.

El club informó, a través de sus canales oficiales, que Bárcenas participó en la sesión de este jueves, centrada en ejercicios tácticos de cara al partido del sábado 24 de octubre, correspondiente a la competición local. Su presencia supone un avance en el proceso de recuperación tras la intervención quirúrgica, aunque todavía no se ha confirmado si estará disponible para jugar.

El atacante panameño pasó por el quirófano en septiembre. La operación interrumpió temporalmente su actividad con el Iraklis, al que llegó en agosto para iniciar una nueva etapa en el fútbol europeo.

Bárcenas había tenido un buen comienzo con el conjunto griego. En su debut, anotó el primer gol de la victoria por 2-0 frente al Asteras Tripolis, en un encuentro en el que lució el dorsal número 10.

A sus 32 años, el futbolista formado en el Árabe Unido de Colón afronta una nueva experiencia en Europa tras sus pasos por el fútbol español, donde defendió los colores del Real Oviedo, el Girona FC y el CD Leganés, además de su anterior etapa en México.

El Iraklis continúa con su preparación para recibir al Kifissia este sábado en el estadio Kaftanzoglio. La siguiente sesión de entrenamiento está prevista para el viernes en Mikra, con la que el equipo completará los trabajos previos al encuentro.