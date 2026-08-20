El Arsenal, el gran favorito en una Premier sin opositores claros

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los Gunners inician este viernes la defensa del campeonato inglés ante el Coventry City

Hace casi cien años que el Arsenal no es capaz de retener un título liguero. Y nunca ha parecido estar en tan buena posición para lograrlo.

Los Gunners son los grandes favoritos a una Premier League que arranca este viernes y en la que, más allá del equipo de Mikel Arteta, hay muchas dudas sobre quién será capaz de poner en duda su asalto al título.

Después de tres subcampeonatos seguidos, a la sombra del Manchester City y el Liverpool, Arteta por fin pudo llevar a Highbury la primera liga en 22 años.

No pudo estar acompañada de la Liga de Campeones, perdida en la tanda de penaltis contra el Paris Saint-Germain, pero no importó cuando un día después centenares de miles de aficionados del Arsenal tiñeron de rojo las calles de Londres para celebrar la Premier.

Una imagen que dejó un regusto en la afición: “No queremos esperar otras dos décadas para repetir esto”.

Por eso Andrea Berta y Arteta se pusieron a funcionar para mejorar aún más la plantilla más competitiva de Inglaterra.

Han firmado a Bruno Guimaraes, una opción más para el centro del campo, al extremo Christos Tzolis, que dejó muy buena imagen en la Community Shield, y trabajan en cerrar a otra opción para la defensa como Ezri Konsa, además de haber dejado claras sus pretensiones con los intentos por Vinícius Júnior y Julián Álvarez.

El Arsenal ya no es un equipo intimidado, es el mejor equipo de Inglaterra y la duda es quién va a ser capaz de discutir eso.

El City, ya sin Pep ni Rodri

El Manchester City ya ha quedado muy dolido después del 3-0 encajado en Community Shield.

Por mucho que los Sky Blues se escuden en que ese título es más un amistoso de verano que otra cosa, la realidad es que su centro del campo quedó desmontado, la defensa no convence y Erling Haaland no puede solucionar todos los problemas de un equipo que tiene que adaptarse a la salida de Pep Guardiola tras nueve años en el banquillo y a la de Rodrigo Hernández.

Sin el español, lesionado los últimos dos años, se ha visto al peor City de la época de Guardiola.

Ahora no están ni Pep ni Rodri y la presión sobre Enzo Maresca para mantener el nivel es brutal.

No sería de extrañar que este City acabe dando por buena una liga en la que sólo se clasifiquen a la Champions.

La incertidumbre en el banquillo del City con Maresca no es única y en Anfield y Stamford Bridge se vive algo similar.

En el Liverpool se fue Arne Slot, que había transformado el rock & roll de Jürgen Klopp en aburrimiento, y llegó Andoni Iraola después de deslumbrar en tres años en el Bournemouth.

El vasco se ganó el derecho a elegir su futuro y optó por tomar la ruta de Anfield Road, donde tendrá que llevar la transición de la salida de Mohammed Salah y construir un equipo ganador, pero, sobre todo, cuyo estilo de juego sea divertido y ofensivo.

Lo logró en el Bournemouth, ahora le toca en el gran paso de su carrera. Ha perdido a tres jugadores importantes, como Salah, Ibrahima Konaté y Andy Robertson, pero los Reds han firmado a Víctor Muñoz, Jeremy Jacquet y Ronald Araújo, además de trabajar para hacerse con Bradley Barcola como sustituto de Salah.

Xabi Alonso, centrado en la Premier

En el Chelsea, Xabi Alonso se ha encontrado un equipo sin Europa este año, tras el fracaso con Liam Rosenior del curso pasado, por lo que la presión de hacerlo bien en la Premier y en las copas domésticas es brutal.

La inversión ha sido importante, con traspasos como el de Morgan Rogers por 130 millones, Maxence Lacroix, por 60, Marco Palestra, por 57, y Geovany Quenda, por 50, además de otros que llegan a sustituir a Marc Cucurella como Pep Chavarría, pero el gasto nunca ha sido el problema del Chelsea post Abramovich.

El problema ha sido gastar y que las soluciones no funciones.

Ahí entra en juego Xabi Alonso, en busca de recuperar el excepcional entrenador que fue en Leverkusen y que no pudo mostrar en el Real Madrid.

Su Chelsea, eso sí, es una incógnita hasta que empiece la temporada.

Tottenham Hotspur, con Roberto de Zerbi, y el Manchester United, con Michael Carrick, no parecen tener argumentos suficientes para pelear por el título, por lo que clasificarse a la Liga de Campeones será el objetivo prioritario, mientras que el Aston Villa ha vuelto a ser despiezado este verano, con la marcha por el momento de Rogers, Lucas Digne y Youri Tielemans, y meterse en Champions volverá a ser un esfuerzo monumental para Unai Emery.

El Newcastle United, que hace no tanto era un candidato al top cuatro, queda prácticamente descartado tras un verano en el que el proyecto saudí ha quedado descuadrado con las salidas de Anthony Gordon, Guimaraes, Sandro Tonali y el técnico Eddie Howe, que dimitió hace unas semanas.

El Fulham de Arbeloa, bajo lupa

En cuanto a la lucha por el descenso, como es habitual, los recién ascendidos son los que peor lo tienen.

El Ipswich Town, sin embargo, se ha reforzado muy bien, con jugadores como Julio Enciso, y han gastado 180 millones para evitar una vuelta por la vía rápida al Championship.

Pese a que el Fulham acumula cuatro temporadas en Premier salvándose con holgura, el cambio de Marco Silva a Álvaro Arbeloa será un reto importante de adaptación para los Cottagers, que han confiado en la cantera del Real Madrid, con Gonzalo García y César Palacios para continuar con su crecimiento.