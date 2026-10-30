El béisbol panameño pierde a Luis Ortiz, exdirector de la selección nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El estratega dirigió a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, torneo en el que logró la primera victoria del país, y dejó un legado como scout.

El béisbol panameño recibió un duro golpe tras el fallecimiento de Luis Ortiz, reconocido hombre de béisbol que dedicó gran parte de su vida al desarrollo de este deporte, tanto en el ámbito nacional como en el organizado.

Ortiz falleció durante la madrugada de este viernes, dejando una trayectoria marcada por su trabajo como jugador, dirigente y buscador de talento, además de su contribución a la formación y proyección de peloteros panameños que llegaron a las Grandes Ligas.

Uno de los capítulos más importantes de su carrera llegó en 2023, cuando estuvo al frente de la selección nacional durante el proceso del Preclásico y el Clásico Mundial de Béisbol. Bajo su dirección, Panamá consiguió la clasificación al torneo y posteriormente alcanzó su primera victoria en la historia del certamen, al derrotar 12-5 a China Taipéi en la edición celebrada ese año.

Luis Ortiz conversa con los jugadores durante la primera práctica en Taiwán. Cortesía/Fedebeis

Su aporte al béisbol también trascendió su trabajo como dirigente. Ortiz desarrolló una importante labor como buscador de talento y participó en la firma de peloteros panameños. Entre los jugadores vinculados a su trabajo de búsqueda y firma figuran Randall Delgado, Christian Bethancourt y Johan Camargo, quienes posteriormente llegaron a las Grandes Ligas.

Durante su trayectoria en el béisbol organizado, trabajó con las organizaciones de los Bravos de Atlanta y los Reales de Kansas City. Con Atlanta, además de desempeñarse como buscador de talento, estuvo al frente de los GCL Braves, equipo de categoría de novatos que compitió en la Gulf Coast League entre 2005 y 2010.

Foto de archivo del entrenador de la selección de béisbol de Panamá, Luis Ortiz. EFE/Carlos Lemos

Nacido en Colón, Ortiz también tuvo una etapa como jugador en el béisbol panameño y llegó a firmar con los Yankees de Nueva York.