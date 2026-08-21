El Botafogo de Kadir Barría dice adiós a la Copa Sudamericana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con Rodrigo Bellão, el Botafogo firmó una insípida victoria 1-0 en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro

El Botafogo venció 1-0 este jueves al Cienciano en el estadio Nilton Santos, pero el resultado fue insuficiente para evitar su eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras caer 6-2 en el marcador global.

El conjunto brasileño saltó al terreno de juego con la obligación de remontar una desventaja de cinco goles después del contundente 6-1 sufrido la semana pasada en Perú. Apenas al minuto 8, Danilo Pereira alimentó las esperanzas del cuadro carioca al marcar el único tanto del encuentro.

La anotación llegó tras una asistencia desde el sector izquierdo del argentino Álvaro Montoro, quien encontró a Pereira para que definiera y pusiera al Botafogo por delante.

El equipo brasileño mantuvo la presión durante buena parte del compromiso y terminó realizando más de 20 remates, pero no logró volver a perforar la portería del conjunto peruano.

El panameño Kadir Barría ingresó al terreno de juego al minuto 64 en reemplazo de Danilo Santos y tuvo una oportunidad para ampliar la ventaja. El atacante recibió el balón dentro del área, realizó una finta para generar espacio y sacó un remate que terminó por encima del horizontal.

La eliminación supone un duro golpe para el Botafogo, que ahora deberá concentrarse en el Brasileirao. El equipo carioca ocupa actualmente la undécima posición con 30 puntos después de 22 jornadas.

Su próximo compromiso será el lunes, cuando reciba al Atlético Paranaense en el estadio Nilton Santos.

La derrota por 6-1 ante Cienciano en Perú también provocó la salida del técnico Franclim Carvalho. Rodrigo Bellão asumió de manera interina antes del decisivo encuentro de este jueves, pero no pudo evitar la eliminación internacional del Fogão.