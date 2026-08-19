El camino de Panamá en Williamsport comenzará ante Nicaragua

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Serie Mundial de las Pequeñas Ligas comenzó este miércoles en Williamsport, Pensilvania, con el triunfo de Nicaragua, representante de Latinoamérica, por 2-1 sobre República Dominicana, de la región del Caribe, resultado que definió al primer rival de Panamá en el torneo.

El equipo de las Pequeñas Ligas de David-Doleguita, de Chiriquí, se estrenará este viernes 21 de agosto frente a Nicaragua, a partir de las 12:00 mediodía, hora de Panamá, en su regreso al escenario mundial de las Pequeñas Ligas.

El torneo más importante del béisbol infantil reúne cada agosto a 20 equipos de niños de 11 y 12 años en Williamsport, un pequeño pueblo de Pensilvania que, con una población cercana a los 30 mil habitantes, transforma su rutina durante estas semanas para recibir a delegaciones de distintas partes del mundo.

Los pequeños peloteros de David-Doleguita, que viajaron el pasado jueves hacia Estados Unidos, tuvieron la oportunidad de observar el primer partido de Nicaragua y República Dominicana y conocer de cerca el escenario en el que comenzarán su participación.

Final drámatico

Con dos outs en el último episodio, el dominicano Yansel Guzmán conectó un sencillo por el jardín derecho y James Cruceta salió disparado desde la segunda base rumbo al home. El corredor se aventuró a buscar el empate, pero el tiro de Clemente Sevilla llegó a tiempo y José Martínez puso out a Cruceta.

Así, Nicaragua celebró una victoria por 2-1 después de que Dominicana estuviera a una carrera de igualar el marcador en la última entrada.

El equipo latinoamericano había tomado el control del partido desde el primer episodio. Sevilla conectó un doblete que permitió a Moisés Estrada anotar la primera carrera del encuentro.

Nicaragua volvió a pisar el plato en la segunda entrada. Sergio Jirón recibió una base por bolas y la jugada permitió que Marvin Gómez anotara para colocar el marcador 2-0.

República Dominicana respondió en la parte baja del quinto episodio. Ethan Estevez conectó un doblete hacia el jardín izquierdo y permitió que Diego Suárez anotara, reduciendo la diferencia a una carrera.

A partir de entonces, Nicaragua tuvo que defender su ventaja hasta el último momento. La oportunidad dominicana llegó finalmente en el sexto episodio, pero el tiro al home evitó la remontada y convirtió el cierre en una de las primeras grandes jugadas del torneo.

Con este resultado, el equipo de León, Nicaragua, se convierte en el primer obstáculo para David-Doleguita, que ahora centra su atención en el partido del viernes.

David Doleguita y su regreso 33 años después

El conjunto panameño tendrá como posibles abridores a los lanzadores derechos Lucas Olmos y Obed Fuentes, de acuerdo con el cuerpo técnico encabezado por Edwin del Cid.

Para Panamá será una participación especial. Esta será la decimocuarta aparición panameña en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas, décima como campeón de América Latina y apenas la cuarta ocasión en que el país participa con clasificación directa bajo la denominación de Panamá.

Cortesía: LittleLeague.org

Desde la ampliación del torneo a 20 equipos, Panamá ha conseguido clasificación directa en cuatro oportunidades. Aguadulce lo hizo en 2022, Santiago en 2023, Vacamonte en 2025 y ahora David-Doleguita en 2026.

El equipo chiricano también regresa a Williamsport después de una espera de 33 años. David-Doleguita había escrito una de las páginas más importantes de su historia en 1993, cuando alcanzó el subcampeonato mundial.

En aquella edición, el conjunto panameño derrotó a Alemania en la final internacional para avanzar al partido por el título mundial. Sin embargo, terminó cayendo 3-2 frente a Long Beach, California.