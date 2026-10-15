El Football Video Support (FVS) llegará a la LPF en la jornada 14 del Apertura 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La herramienta permitirá revisar jugadas clave y contará con entre cuatro y ocho cámaras por partido, como parte del proceso de modernización del arbitraje panameño.

El sistema Football Video Support (FVS) hará su entrada en el balompié nacional a partir de la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), como parte de un proceso impulsado por la Federación Panameña de Fútbol (FPF) para fortalecer el arbitraje, mejorar la credibilidad de las competiciones y avanzar en la modernización del fútbol nacional.

La implementación estará acompañada de una serie de capacitaciones dirigidas a los árbitros, los clubes y los profesionales responsables de la operación del sistema. El adiestramiento está liderado por Leonel Leal, experto en FVS enviado por la FIFA, junto con profesionales técnicos de Mediapro, empresa autorizada por el organismo internacional para operar este sistema.

“Las expectativas son altas, ya que estamos apuntando a tener el proyecto todo listo para la jornada 14. Lo íbamos a hacer antes del terremoto, entonces ahora se retrasó un poquito, lo que nos está dando un poquito más de tiempo para hacer todas las pruebas que hay que hacer en los estadios junto con las productoras”, dijo Diogo Peres, gerente de Proyectos de Mediapro.

“De mi experiencia en otras capacitaciones, lo que miré aquí en Panamá ha ido muy bien. Incluso eso también hace parte del trabajo que ya se hizo con el arbitraje de Fepafut, que cuando nosotros llegamos ya estaba mucha cosa lista, entonces ahí estamos bien”.

Periodistas durante la capacitación en la Federación Panameña de Fútbol (LPF). Foto: Anel Asprilla

¿Qué es el FVS?

El Football Video Support (FVS) es un sistema de asistencia arbitral mediante video que permite revisar determinadas decisiones durante un partido. A diferencia del VAR tradicional, no contempla una revisión permanente y automática de todas las jugadas, ya que su aplicación se centra en situaciones específicas y sigue un protocolo establecido.

El sistema está orientado a corregir errores graves en cuatro categorías de jugadas: goles, penaltis, expulsiones directas y confusión en la identidad de un jugador. Su aplicación requiere coordinación entre los árbitros y el equipo técnico encargado de operar las imágenes.

1 Implementación: Desde la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). 2 Capacitación: A cargo de Leonel Leal, experto en FVS enviado por la FIFA, y profesionales técnicos de Mediapro. 3 Cámaras: El sistema podrá operar con un mínimo de cuatro y hasta ocho cámaras por partido, según Diogo Peres, gerente de Proyectos de Mediapro. 4 Antecedentes en torneos FIFA: Mundial femenino Sub-20 de Colombia 2024, Mundial femenino Sub-17 de República Dominicana 2024 y Mundial masculino Sub-20 de Chile 2025.

El FVS se encuentra en fase de ensayo bajo el marco de pruebas de la International Football Association Board (IFAB), organismo responsable de las Reglas de Juego. Esta herramienta ya ha sido utilizada en competiciones y torneos juveniles de la FIFA, incluidos los mundiales femeninos Sub-20 de Colombia y Sub-17 de República Dominicana, ambos en 2024, así como el Mundial masculino Sub-20 de Chile 2025. También se utiliza en países de la región como Canadá, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

El uno del Football Video Support (FVS) llegará en la jornada 14 del Torneo Apertura 2026. Foto: Cortesía/LPF

Distinto del VAR

Uno de los aspectos técnicos de la implementación será la cantidad de cámaras disponibles para revisar las jugadas. De acuerdo con Peres, el sistema que se utilizará en Panamá puede operar con un mínimo de cuatro cámaras y hasta ocho por partido.

“Nosotros acá con el sistema que estamos trabajando puede ir en cada partido hasta un número de ocho. El FVS es distinto del VAR. El VAR sí tiene que incluir todas las cámaras que están en el campo, en la cancha de quien sea”, expresó Peres.

Según la información proporcionada sobre el proyecto, el costo estimado de operación será de aproximadamente 750 dólares por encuentro.

La selección sub-20 de Panamá participó en el Mundial de Chile 2025, torneo en el que se utilizó el sistema Football Video Support (FVS). EFE

Preparación

Peres considera que la incorporación de herramientas de video puede contribuir a mejorar las decisiones arbitrales, al crecimiento de la Liga y al desarrollo del fútbol en el país.

“Creo que es muy importante. Leonel justo hablaba de la justicia del juego. En todo el mundo el VAR es muy polémico, ese video support sigue siendo polémico, pero al final el balance es bueno, el 98% de las jugadas que son revisadas, son revisadas bien”, manifestó Peres, quien también se refirió al estado de las infraestructuras deportivas.

Árbitros panameños participaron en la capacitación sobre el Football Video Support, dirigida por el instructor FIFA Leonel Leal. Foto: Cortesía/Fepafut

“Sí, los estadios podrían estar mejor, pero ese es un cambio que va a tardar un montón de años. Hay que empezar por algo y creo que empezamos por el camino correcto. Incluso creo que la federación tiene en visión llegar al VAR. Si se trabaja ya, si se empezaba a trabajar, ya creo que llegamos bien”, finalizó.