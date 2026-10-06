NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El fútbol panameño se prepara para utilizar por primera vez el Football Video Support (FVS), una herramienta de apoyo por video desarrollada por la FIFA que será incorporada próximamente a los partidos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció que se encuentra en la etapa de preparación para implementar el sistema, cuyo uso está contemplado para las últimas fechas de la ronda regular del Torneo Apertura 2026 de la LPF.

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Como parte del proceso, esta semana se desarrolla un programa de capacitación dirigido al cuerpo arbitral, los clubes y los profesionales responsables de la operación del sistema, entre otros actores del fútbol nacional.

Las capacitaciones están a cargo de un experto en FVS enviado por la FIFA y de profesionales técnicos de Mediapro, proveedor autorizado por el organismo rector del fútbol mundial para el funcionamiento del sistema en Panamá.

1 Panamá se prepara para utilizar por primera vez el Football Video Support (FVS) en el fútbol nacional. 2 La herramienta será incorporada a los partidos de la Liga Panameña de Fútbol. 3 La FPF ya inició un programa de formación para árbitros, clubes, operadores y otros profesionales-

De acuerdo con la FPF, esta etapa permitirá que los involucrados conozcan el funcionamiento de la herramienta, sus alcances y los procedimientos que deberán seguirse durante los partidos de la LPF.

“La llegada del FVS al fútbol panameño representa un paso importante en el proceso de modernización de las competiciones nacionales y reafirma el compromiso de la Federación Panameña de Fútbol con el fortalecimiento de los estándares de arbitraje, la credibilidad de las competiciones y la mejora continua de todos los actores que forman parte del fútbol nacional”, expresó la FPF en su comunicado.

El proceso de implementación también contempla a los medios de comunicación. La FPF informó que en los próximos días realizará una capacitación específica para periodistas y profesionales de los medios, con el propósito de explicar el funcionamiento del FVS y sus procedimientos.

¡𝗧𝗔𝗕𝗟𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗜𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦! Gracias a: @grupoaje #NuestroFútbol #LPFTigo https://t.co/PIE6sbCYAE — LPF TIGO (@LPFpanama) October 6, 2026

La intención es que los medios conozcan el alcance de la herramienta y puedan explicar adecuadamente su utilización durante las transmisiones y coberturas de los partidos de la LPF.

La implementación del FVS se encuentra actualmente en fase de preparación y capacitación. La FPF señaló que continuará informando sobre los avances del proceso y los pasos previos a su utilización oficial.