EL FVS llega como un paso hacia la modernización del fútbol nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Football Video Support debutará en la jornada 14 del Apertura 2026 de la LPF. El instructor FIFA Leonel Leal explicó cómo la herramienta permitirá revisar jugadas polémicas.

El Football Video Support (FVS) se prepara para entrar en funcionamiento en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) a partir de la próxima semana, cuando se dispute la jornada 14 del Torneo Apertura 2026, con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones arbitrales y reducir los errores durante los partidos.

Leonel Leal, instructor de la FIFA y especialista en esta herramienta, lideró las jornadas de capacitación dirigidas a los diferentes actores que participarán en su implementación, entre ellos árbitros, entrenadores, capitanes y dirigentes de los clubes, además de representantes de los medios de comunicación.

Árbitros panameños participaron en la capacitación sobre el Football Video Support, dirigida por el instructor FIFA Leonel Leal. Foto: Cortesía/Fepafut

Para Leal, la incorporación del FVS representa un avance en el desarrollo del arbitraje nacional, al ofrecer a los árbitros una nueva oportunidad para revisar determinadas decisiones durante los encuentros.

“El uso del FVS es un gran avance en el desarrollo del fútbol y del arbitraje panameño. Esto va a beneficiar al fútbol, aportando justicia, transparencia y una mejor preparación de los árbitros en todos los sentidos, quienes tendrán ahora una segunda oportunidad para revisar sus decisiones dentro del terreno de juego. Definitivamente, este es un primer paso hacia la modernización del arbitraje y del fútbol panameño”, expresó Leonel Leal a la FPF.

El FVS permite que los entrenadores soliciten la revisión de jugadas específicas mediante el procedimiento establecido en el protocolo. El sistema contempla cuatro tipos de situaciones que pueden revisarse: goles, posibles penaltis, expulsiones directas y errores en la identidad de un jugador sancionado. Cada equipo dispone de dos oportunidades de revisión por partido, según el formato previsto para su implementación.

Periodistas durante la capacitación en la Federación Panameña de Fútbol (LPF). Foto: Anel Asprilla

Leal insistió en que tanto los equipos como los jugadores y la afición deben comprender el alcance de esta tecnología.

“El mensaje directamente para los árbitros, los equipos, los jugadores y la afición en general es que entiendan que esta tecnología es en beneficio del fútbol. Errores siempre habrá; esto no significa que, a partir de ahora, se acabarán los errores en Panamá. No, se van a minimizar y serán menos frecuentes, porque los árbitros tendrán una segunda oportunidad para revisar las jugadas polémicas y controversiales”, concluyó.

De forma paralela, representantes de Mediapro, empresa avalada por la FIFA para la operación del FVS, capacitan a los operadores y coordinan los aspectos técnicos con las tres televisoras que transmiten los partidos de la LPF.