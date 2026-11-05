NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Universidad Católica venció este miércoles por 1-2 a Liga Deportiva Universidad de Quito y accedió a la final de la Copa Ecuador en procura de retener el título que ganó el año pasado, tras el empate 2-2 en el partido de ida del pasado miércoles por las semifinales.

El campeón reinante anotó a través del panameño José Fajardo en el minuto 34 y del ecuatoriano Luis Cangá, mientras el descuento del ‘Rey de Copas’ fue de Michael Estrada en el minuto 66.

La Pantera Fajardo es el MVP @PilsenerEcuador de la Semifinal de Vuelta de la Copa Ecuador Banco Pichincha 🏆#CopaEcuadorBancoPichincha 🏆🇪🇨 pic.twitter.com/xeZjLCRnbi — Copa Ecuador (@CopaEcuador) November 5, 2026

Tras la victoria de este miércoles, el cuadro católico esperará al ganador del partido de este jueves entre el Independiente del Valle, que triunfó 0-3 en el partido de ida sobre Delfín de Manta.

Uno de los tantos ataques de Liga de Quito fue controlado por el sistema defensivo rival, que rescató el balón y el argentino Mauro Díaz lanzó un pase en profundidad para el panameño Fajardo, que desde fuera del área lanzó violento disparo a media altura para poner en ventaja a la Católica.

Cuando Liga buscaba el tanto del empate, la Católica convirtió el segundo gol a través del defensa Cangá con un remate débil pero que penetró por el costado derecho del portero Gonzalo Valle, tras una asistencia del centrocampista Emiliano Clavijo.

El descuento de Liga cayó a través de un penalti cobrado por Estrada, después de una falta del argentino Jerónimo Cacciabue sobre su compatriota Marcelo Weigandt.

El Rey de Copas se quedó con un jugador menos en el minuto 81 debido a la expulsión del peruano Pretell por doble tarjeta amarilla.