NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Nacional de Uruguay informó que el arquero panameño sufrió una lesión miotendinosa del tríceps sural y ya inició su rehabilitación.

El portero panameño Luis Mejía sufrió una lesión miotendinosa del tríceps sural de la pierna derecha, informó este miércoles el Club Nacional de Football, después de la lesión que sufrió el pasado lunes ante Montevideo City Torque.

El club uruguayo señaló, mediante un comunicado, que Mejía ya comenzó su proceso de rehabilitación en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Nacional, sin embargo, no estableció por ahora un período de recuperación ni una fecha para su regreso a las canchas.

El diagnóstico oficial actualiza la información que se conocía después de los primeros estudios realizados al guardameta, que habían descartado una rotura del tendón de Aquiles, una de las principales preocupaciones tras la lesión.

📌 Comunicado oficial de sanidad del Club Nacional de Football - Luis Mejía. ¡Fuerza, Luis! 💪🏼 https://t.co/RTd1mvCOz3 — Nacional (@Nacional) October 7, 2026

De acuerdo con información publicada por Referí, sección deportiva de El Observador de Uruguay, Mejía fue sometido a un primer examen la noche del lunes, después de abandonar en camilla y entre lágrimas el campo de juego del Gran Parque Central, al minuto 38 del encuentro que Nacional ganó 2-0.

En un primer momento existió preocupación por la posibilidad de una rotura del tendón de Aquiles debido a la zona en la que se produjo la lesión y a los gestos de dolor del arquero panameño. Sin embargo, los estudios realizados después del partido descartaron ese diagnóstico.

2006 debutó como profesional con Tauro. 2024 inició su segunda etapa con Nacional de Uruguay. 197 encuentros disputados con la camiseta de Nacional. 2026 integró la selección de Panamá que disputó la Copa del Mundo.

Según explicó Referí, esos primeros exámenes detectaron un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, en una zona cercana al tendón de Aquiles, pero sin evidencia de una rotura del tendón.

La información proporcionada ahora por Nacional establece que la lesión corresponde a la zona miotendinosa del tríceps sural, un grupo muscular ubicado en la parte posterior de la pierna que incluye al sóleo y los gemelos.

Después de haber atajado esta pelota envenenada, Luis Mejía cayó mal, se lesionó y tuvo que abandonar la cancha. ¡Se calienta el partido en el Parque! https://t.co/2USFqCv0XM — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 6, 2026

Mejía se lesionó al minuto 38 del partido frente a Montevideo City Torque. El arquero panameño despejó un tiro libre y, apenas apoyó su pie derecho después de la acción, comenzó a tomarse la pierna y cayó al terreno de juego con evidentes muestras de dolor.