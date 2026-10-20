NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los goles de Desiré Doué, Lucas Hernández, Vitinha y Fabián Ruiz aseguraron el triunfo del equipo dirigido por Luis Enrique y lo dejaron como líder en solitario de la Liga de Campeones.

El París Saint-Germain se impuso por 4-2 al Barcelona, que concedió su primera derrota del curso y dejó a los de Luis Enrique como líderes en solitario de la Liga de Campeones.

⏱️ 93’ I Faites de beaux rêves. 🥰 #PSGFCB 4️⃣-2️⃣ I #UCL https://t.co/htMG1WAXjG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 20, 2026

Adelantó al PSG Desiré Doué en el minuto 38, empató Xavi Espart y en ese momento el Barcelona tuvo contra las cuerdas al PSG, Pero Lucas Hernández volvió a poner a los locales por delante en el 72.

Pero un gran gol de Lamine Yamal, que hasta ese momento no había estado muy inspirado, en el minuto 79, hizo soñar a los azulgranas, Hasta que Vitinha marcó en el 81 y Fabián Ruiz redondeó el marcador en el 86.