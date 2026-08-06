Panamá, 07 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 07 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LaLiga

    El Real Madrid ficha a Yan Diomande para las próximas siete temporadas

    EFE / Guillermo Pineda G.
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    El Real Madrid ficha a Yan Diomande para las próximas siete temporadas
    Yan Diomande (i) de Costa de Marfil disputa el balón con Piero Hincapie de Ecuador. EFE

    El Real Madrid anunció este jueves el acuerdo con el RB Leipzig alemán para el traspaso del internacional marfileño Yan Diomande, que queda vinculado al club español para las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033.

    Diomande es un viejo conocido de LaLiga, en la que debutó como profesional con el Leganés en marzo de 2025, precisamente contra el Real Madrid. En el pasado mercado de verano, abandonó la disciplina del conjunto pepinero en dirección al Leipzig alemán.

    Su buen rendimiento en la Bundesliga le permitió ser nombrado mejor jugador debutante en el campeonato doméstico alemán. Terminó la temporada con 12 goles y 9 asistencias en 33 encuentros, así como un gol y una asistencia en la Copa de Alemania.

    Además, disputó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Costa de Marfil, su selección. En su primer partido en la cita mundialista, contra Ecuador, fue nombrado mejor jugador del encuentro.

    Es el quinto fichaje del equipo blanco en esta ventana estival, después de los del español Marc Cucurella, el francés Ibrahima Konaté, el portugués Bernardo Silva y el neerlandés Denzel Dumfries.

    EFE

    Agencia de noticias

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    Última Hora

    • 12:20 De la Espriella: invitaciones de última hora a 11 países para la investidura desatan tensión diplomática Leer más
    • 10:45 Cuál es el origen de la histórica alianza entre EU y Marruecos y qué papel juega en la crisis migratoria en el enclave español de Ceuta Leer más
    • 10:30 "Mi app de fitness sabía que estaba embarazada antes que yo" Leer más
    • 10:00 NDM Law Firm: Certeza jurídica para invertir y residir en Panamá Leer más
    • 09:54 Harley Mitchell & Asociados: Visión legal para el desarrollo Leer más
    • 05:06 Dos familias panameñas son notificadas de la muerte de sus hijos en la guerra entre Rusia y Ucrania Leer más
    • 05:03 ¿Coordinación o ruptura constitucional? El comando de seguridad del Canal abre un debate legal Leer más
    • 05:03 Gestionar obras revive la partida circuital y ‘desnaturaliza’ la labor legislativa Leer más
    • 05:03 Presupuesto no alcanza: Mides pide casi $6 millones para pagar subsidios este 2026 Leer más
    • 05:02 UTP registra cifra récord de aspirantes en primera prueba de admisión para 2027 Leer más