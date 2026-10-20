NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Blackman fue titular y disputó los 90 minutos, mientras que Martínez ingresó en el segundo tiempo.

Los panameños César Blackman y Cristian Martínez tuvieron participación este martes en la derrota del Slovan Bratislava por 4-0 ante la Roma, en un partido en el que el conjunto italiano impuso condiciones y aprovechó los errores defensivos del equipo eslovaco en la competición europea.

Blackman fue titular y disputó los 90 minutos en el estadio Olímpico de Roma. El lateral panameño registró dos despejes y dos recuperaciones, además de ganar dos de seis duelos terrestres y uno aéreo, en un encuentro en el que el Slovan tuvo dificultades para contener los ataques del conjunto local.

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Por su parte, Martínez ingresó al minuto 69 en sustitución de Artur Gajdos, cuando el marcador ya favorecía ampliamente a la Roma. Durante su participación, el mediocampista completó cinco pases y consiguió una intercepción.

La Roma abrió el marcador al minuto 21, cuando Mario Hermoso conectó de cabeza tras una jugada a balón parado, luego de un servicio de Lorenzo Pellegrini y una prolongación de Daniele Ghilardi. El equipo italiano mantuvo el control del encuentro y amplió la ventaja antes del descanso, al minuto 39, por medio del argentino Nahuel Molina, quien aprovechó un rebote del guardameta Dominik Takac.

En la segunda parte, Niccolò Pisilli marcó el tercer tanto al minuto 52, tras aprovechar una asistencia de Donyell Malen. Cuatro minutos después, el propio Malen convirtió un penalti para establecer el 4-0 definitivo.

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La derrota representa un nuevo tropiezo para el Slovan de Bratislava, que también cayó ante el Stuttgart por 3-0 y el París Saint-Germain por 6-1. El conjunto eslovaco deberá buscar una reacción en sus próximos compromisos para mejorar su rendimiento en el torneo.

El siguiente partido del Slovan en esta competición será el 3 de noviembre frente al LASK Linz, equipo en el que milita el también panameño Andrés Andrade.

Precisamente, Andrade tendrá actividad este miércoles, cuando el LASK Linz visite al Sporting de Lisboa en el estadio José Alvalade, en otro compromiso europeo con presencia panameña.