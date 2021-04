El TAS emitirá su veredicto sobre Platini a más tardar el 9 de mayo

CASO DE CORRUPCIóN

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) tomará su decisión el 9 de mayo, como muy tarde, sobre la suspensión de seis años infligida por la FIFA a Michel Platini, presidente de la UEFA, anunció este viernes el secretario general del ente, Mathieu Reeb, en Lausana, Suiza.

Esta fecha tope dará un mes a la UEFA, cuyo congreso está previsto este lunes y martes en Budapest, para organizar la elección de un nuevo presidente antes del inicio de la Eurocopa que tendrá lugar en suelo francés (10 junio-10 julio), si se mantuviera la suspensión sobre Platini.

Obligado por su proceso judicial a renunciar a su candidatura a presidir la FIFA, cuya elección tuvo lugar el pasado 26 de febrero, Platini nunca ocultó su intención de retomar su puesto al frente del organismo rector del fútbol europeo, y de esa forma, presidir la inauguración de la Eurocopa que se disputa en su país.

Este anuncio del TAS se produjo unos minutos antes de hora prevista para la salida de Platini, que durante todo el viernes fue escuchado por los jueces del TAS en el marco del recurso formulado contra su suspensión.

El excentrocampista del Juventus y de los Bleus llegó al TAS acompañado por sus consejeros legales y abogados.

"Soy todavía más optimista después (de la declaración ante el Tribunal Arbitral del Deporte)", declaró Michel Platini este viernes tras su audiencia ante la más alta jurisdicción deportiva, que analiza su recurso a la suspensión de seis años para toda actividad en el fútbol, con la que fue castigado por la FIFA.

"No he hecho nada, no he cometido ningún error. En el campo de la ética puedes poner lo que quieras, se puede encontrar todo lo que se quiera como conflicto de intereses, eso es fácil", añadió el que fuera tres veces Balón de Oro.

El dirigente francés fue suspendido ocho años el 21 de diciembre por la justicia interna de la FIFA, una sanción que le apartaba de toda vinculación con el fútbol, pero que fue rebajada a seis años tras un primer recurso en febrero.

La apelación contra la suspensión de seis años impuesta por la FIFA por un pago de cerca de 2 millones de dólares autorizado por el expresidente del ente rector del fútbol mundial Joseph Blatter.

Con anterioridad, los comités de ética y apelaciones de la FIFA descartaron el soborno como parte del caso y determinaron que el exfutbolista francés era culpable de cargos como conflicto de intereses y deslealtad a la FIFA.