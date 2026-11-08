El tenis internacional se reunió en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El encuentro se desarrolló en el Centro de Tenis Fred Maduro y reunió a entrenadores, especialistas y ponentes internacionales para intercambiar conocimientos y actualizar métodos de enseñanza y formación deportiva.

Más de 120 entrenadores, especialistas y ponentes internacionales participaron en la Conferencia Regional de Entrenadores de Tenis Panamá 2026, que se desarrolló del 30 de octubre al 1 de noviembre, en el Centro de Tenis Fred Maduro, en la ciudad de Panamá.

El encuentro −organizado por la Federación Panameña de Tenis junto a World Tennis y la Confederación de Tenis de Centroamérica y el Caribe (COTECC)− reunió a representantes de distintos países, entre ellos Estados Unidos, Colombia, México, Canadá y Trinidad y Tobago.

Durante las tres jornadas se realizaron charlas, talleres teóricos y actividades prácticas enfocadas en la actualización de los métodos de enseñanza y la preparación de los entrenadores.

Las sesiones abordaron herramientas para mejorar los procesos de formación y adaptar los entrenamientos a las necesidades de cada deportista.

Valeria Mac Loughlin, directora del Departamento Técnico Argentino, vinculada a las áreas de iniciación, capacitación y selecciones juveniles. Foto: Anel Asprilla

Uno de los principales ejes de la conferencia fue el desarrollo del tenis desde las categorías infantiles y de iniciación. La capacitación de los entrenadores es una parte fundamental de ese proceso, ya que son quienes acompañan los primeros pasos de los jugadores y contribuyen a su formación técnica y deportiva.

“Vienen a buscar capacitación, a intercambiar ideas, a actualizarse en todo lo moderno en lo que es el entrenamiento en el tenis, para al final del día mejorar nuestra capacidad de entrenadores en la cancha”, dijo Harold Bobby Johnson, de la Federación Panameña de Tenis. “Tenemos 120 entrenadores reunidos compartiendo ideas y mejorando sus conocimientos”, agregó.

Entre los ponentes estuvieron Miguel Crespo, representante de World Tennis, y los entrenadores mexicanos Marcela Arroyo y Bruno Echagaray. También participó Valeria Mac Loughlin, directora del Departamento Técnico Argentino, vinculada a las áreas de iniciación, capacitación y selecciones juveniles.

Los entrenadores realizaron ejercicios prácticos como parte de las jornadas de capacitación. Foto: Anel Asprilla

La conferencia permitió el intercambio de experiencias y conocimientos entre profesionales de diferentes países, además de ofrecer herramientas para fortalecer la enseñanza y el desarrollo del tenis en la región.