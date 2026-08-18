Empresario puertorriqueño compra equipo en las Grandes Ligas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La MLB aprueba la venta de los Padres de San Diego a grupo liderado por José E. Feliciano por un valor de 3900 millones de dólares

La Major League Baseball (MLB) anunció este lunes que aprobó por unanimidad la venta de los Padres de San Diego a un grupo de inversores liderado por el empresario de origen puertorriqueño José E. Feliciano, que será la “persona de control” del equipo.

A principios de mayo, los Padres anunciaron un acuerdo para vender la franquicia al grupo inversor, que incluye a la esposa de Feliciano, Kwanza Jones, y que supone la transacción más valiosa en la historia de la liga, de unos 3.900 millones de dólares, de acuerdo con The Wall Street Journal.

“El cierre de la transacción y la transición de la propiedad están programados para los próximos días, y seguirá un aviso a medios con el día y la hora para una conferencia de prensa en Petco Park presentando a los nuevos propietarios de los Padres”, indicó el equipo hoy en una nota.

“Primero somos una familia, y convertirnos en dueños de los Padres de San Diego significa unirnos a una más grande aún”, dijeron Feliciano y Jones en un comunicado de la MLB en el que prometieron estar involucrados con el equipo y dijeron tener grandes ambiciones.

“Nuestra ambición es clara: llevar un campeonato de la Serie Mundial a San Diego y construir una organización sólida capaz de competir por campeonatos año tras año”, detallaron.

Feliciano es un empresario estadounidense que ejerce como copropietario del Chelsea, mientras que Jones es una reconocida artista, emprendedora y filántropa estadounidense.

La familia Seidler compró la franquicia por 800 millones de dólares en 2012, pero la puso a la venta el pasado noviembre, tres años después de la muerte de Peter Seidler, hasta entonces propietario del equipo.

Los Padres son actualmente quintos en la Liga Nacional y segundos en su división, con un récord de 19 victorias y 12 derrotas.