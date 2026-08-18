Panamá, 18 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 18 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    MLB

    Empresario puertorriqueño compra equipo en las Grandes Ligas

    La MLB aprueba la venta de los Padres de San Diego a grupo liderado por José E. Feliciano por un valor de 3900 millones de dólares

    EFE
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Empresario puertorriqueño compra equipo en las Grandes Ligas
    Los Padres de San Diego son la décima franquicia mejor valorada en todo el béisbol, según Forbes. EFE

    La Major League Baseball (MLB) anunció este lunes que aprobó por unanimidad la venta de los Padres de San Diego a un grupo de inversores liderado por el empresario de origen puertorriqueño José E. Feliciano, que será la “persona de control” del equipo.

    A principios de mayo, los Padres anunciaron un acuerdo para vender la franquicia al grupo inversor, que incluye a la esposa de Feliciano, Kwanza Jones, y que supone la transacción más valiosa en la historia de la liga, de unos 3.900 millones de dólares, de acuerdo con The Wall Street Journal.

    “El cierre de la transacción y la transición de la propiedad están programados para los próximos días, y seguirá un aviso a medios con el día y la hora para una conferencia de prensa en Petco Park presentando a los nuevos propietarios de los Padres”, indicó el equipo hoy en una nota.

    “Primero somos una familia, y convertirnos en dueños de los Padres de San Diego significa unirnos a una más grande aún”, dijeron Feliciano y Jones en un comunicado de la MLB en el que prometieron estar involucrados con el equipo y dijeron tener grandes ambiciones.

    “Nuestra ambición es clara: llevar un campeonato de la Serie Mundial a San Diego y construir una organización sólida capaz de competir por campeonatos año tras año”, detallaron.

    Feliciano es un empresario estadounidense que ejerce como copropietario del Chelsea, mientras que Jones es una reconocida artista, emprendedora y filántropa estadounidense.

    La familia Seidler compró la franquicia por 800 millones de dólares en 2012, pero la puso a la venta el pasado noviembre, tres años después de la muerte de Peter Seidler, hasta entonces propietario del equipo.

    Los Padres son actualmente quintos en la Liga Nacional y segundos en su división, con un récord de 19 victorias y 12 derrotas.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 22:38 Futbolista vuelve a sufrir un desvanecimiento en amistoso Leer más
    • 22:34 Miami alcanza récord de temperatura en medio de ola de calor en Estados Unidos Leer más
    • 22:10 Madonna arrasa en las nominaciones de los VMA, seguida de Taylor Swift y Sabrina Carpenter Leer más
    • 21:49 Retienen dos contenedores con cigarrillos de presunto contrabando; la mercancía tiene un valor estimado de $800 mil Leer más
    • 21:45 Cable & Wireless dice que colabora con auditoría de la Contraloría y rechaza vínculo político en contratación de los Spiegel Leer más
    • 21:40 Cable & Wireless y Naturgy, en la mira de la Contraloría Leer más
    • 21:25 Empresario puertorriqueño compra equipo en las Grandes Ligas Leer más
    • 21:23 Lotería Fiscal Regional: Estos son los ganadores del primer sorteo en Albrook Mall que repartió $110,000 en premios Leer más
    • 21:13 La PGN responde al contralor: sí hay avances en el caso de PPC y urge ampliar la auditoría forense Leer más
    • 20:23 Guardiola: ‘Me voy a divorciar de la mujer más bella’ Leer más