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    Fútbol

    Endrick sigue trabajando al margen del grupo en el Real Madrid

    El brasileño se suma a las bajas de Militão, Rodrygo, Mendy, Asencio y Thiago Pitarch.

    EFE
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    Endrick sigue trabajando al margen del grupo en el Real Madrid
    El atacante brasileño pasó la temporada pasada cedido en el Olympique Lyon. Foto: @realmadrid

    El brasileño Endrick, delantero del Real Madrid, sigue con su proceso de recuperación específico al margen del resto de la plantilla que dirige el técnico portugués Jose Mourinho, que completó la segunda sesión para preparar el estreno en LaLiga EA Sports 2026-2027 (Primera División española) ante el Espanyol.

    Endrick, que estuvo cedido el pasado curso en el Olympique Lyon, tuvo su última participación hace siete días en la pretemporada en la primera mitad del Trofeo Teresa Herrera ante el Deportivo en Riazor. Desde entonces ha trabajado en su puesta a punto particular y este miércoles ya pudo saltar al césped de la ciudad deportiva de Valdebebas en solitario, por lo que no podrá estar en el choque del sábado.

    También continúan con sus respectivos procesos de recuperación los brasileños Eder Militao y Rodrygo Goes, el francés Ferland Mendy y los españoles Raúl Asencio y Thiago Pitarch.

    El resto de la plantilla trabajó a las órdenes de Mourinho en una sesión dividida, como es habitual, entre gimnasio y trabajo en el césped de táctica, presión y partidos de diferentes formatos. Este jueves hará la penúltima sesión antes del partido liguero a partir de las 10.00 horas a puerta cerrada.

    EFE

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