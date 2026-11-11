NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección dirigida por Luis de la Fuente visita este jueves a República Checa en Praga con el objetivo de mantener su racha ganadora y llegar con opciones de asegurar el liderato del grupo en el duelo del domingo ante Inglaterra.

La selección española afronta este jueves ante la República Checa en Praga (20.45 horas) su penúltimo partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones con el propósito de sumar su quinta victoria seguida a costa del colista y jugarse con Inglaterra el liderato del grupo el próximo domingo en Madrid.

El seleccionador, Luis de la Fuente, pretendía encarar el encuentro con los mejores en el campo, pero no lo hará ni con el extremo del Barcelona Lamine Yamal, con molestias en la rodilla derecha, ni con el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal por la espera de su segundo hijo, aunque se espera que ambos estén disponibles ante los ingleses.

Aunque De la Fuente quiere huir de la etiqueta de favoritos, todos los indicadores dan a la Roja como clara candidata al triunfo ante los checos por el nivel de juego mostrado por el equipo en los últimos meses, la confianza por la conquista del Mundial y la racha de 43 partidos invicta.

También por la situación crítica del combinado que dirige el español Santi Denia, quien tomó las riendas del banquillo en verano y no ha sumado ningún punto en los cuatro partidos previos.

El único flotador al que se agarran los centroeuropeos es que plantaron más cara de lo esperado a la campeona del mundo en la ida en Oviedo a pesar de la derrota por 3-1 y en que necesitan sumar para tratar de superar a Croacia en la clasificación como tercera y mantenerse así en la división A de la Liga de Naciones.

De la Fuente, que estrenará su galardón de mejor entrenador del año, ha pedido a sus jugadores no pensar en Inglaterra y centrarse en el duelo en el estadio Letná, feudo del Sparta de Praga.

“Lo más inmediato es lo más importante. El partido de Chequia es muy difícil y muy importante para nosotros. Primero hay que hacer los deberes, tener buenas sensaciones. Venimos de un mes sin estar juntos y siempre el primer partido cuesta un poco. Vamos a ir paso a paso, sabiendo todo lo que representa el partido contra Inglaterra, pero nuestro objetivo y nuestro foco están centrados en Chequia”, afirmó el técnico en declaraciones a EFE.

A las bajas de Lamine Yamal y Oyarzabal se unen las previas a la convocatoria de los también barcelonistas Rodri Hernández, Dani Olmo y Eric García, por lo que De la Fuente hará retoques, sobre todo en la medular y en la punta.

Todo apunta a que Martín Zubimendi tomará el timón en vez de Rodri, a pesar de que está teniendo pocos minutos con el Arsenal, pero el seleccionador tiene fe ciega en él. “Es el segundo mejor mediocentro del mundo” es la etiqueta que siempre le pone al donostiarra.

La duda es si le acompañaría Pedro o Fabián, que regresa después de su paternidad, lo que le hizo perderse el anterior partido ante Croacia.

Con Baena y Fermín como enganches, dos de los jugadores más en forma de la Liga, Yeremy Pino podría tener una oportunidad como recambio de Lamine Yamal y formar tándem en punta con Ferran Torres toda vez que Nico Williams ha estado dos días sin apenas entrenarse por una indisposición.

En defensa, regresa Pedro Porro al lateral y Laporte y Cubarsí se mantendrían como pilares en el centro de la defensa flanqueados por la izquierda por Cucurella.

Tres jugadores, Baena, Fermín y Víctor Muñoz, están apercibidos, por lo que una amarilla les dejaría sin jugar en el estadio Metropolitano de Madrid ante Inglaterra, que hoy recibe en Wembley a Croacia, ya sin opciones de clasificarse para cuartos.

Además de resarcirse de las cuatro derrotas, los checos se han conjurado en que es posible el milagro de ganar al equipo español.

Regresan a la selección después de su ausencia en la anterior ventana los defensas David Jurásek y David Zima, así como los centrocampistas Tomás Soucek, del West Ham y capitán en el Mundial, y Lukas Provod.

En cambio, el técnico español no cuenta por lesión con algunas piezas claves, como el central Hranac, indiscutible en el centro de la defensa, el mediopunta Sulc y el extremo Lingr.

Tras su fiasco en el campeonato del mundo, donde cayeron en la fase de grupos, su principal figura, el delantero del Bayer Leverkusen Patrik Schick, decidió dejar la selección, aunque Santi Deni confía en poder convencerlo de que vuelva.