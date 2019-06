El español Fernando Torres se retira del fútbol; fue campeón del mundo en Sudáfrica 2010

El campeón del mundo español Fernando El Niño Torres ha decidido este viernes colgar las botas tras 18 años en la élite del fútbol en clubes como el Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea o Milán.

"Tengo algo muy importante que anunciaros. Después de 18 años apasionantes, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de poner fin a mi carrera", dijo el delantero, de 35 años, en un mensaje de video en la red social Twitter.

"El próximo domingo, día 23, a las 10 de la mañana, hora local en Japón, ofreceré una rueda de prensa en Tokio, donde explicaré todos los detalles", añadió Torres, quien actualmente militaba en el equipo japonés Sagan Tosu.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu