‘Estamos muy tristes porque nuestro objetivo era clasificar al Mundial Sub-20’: Ernesto Gómez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El capitán de la selección sub-20 de Panamá, Ernesto Gómez, no ocultó la decepción tras la goleada 4-0 sufrida este miércoles ante México, resultado que puso fin al sueño de la Roja de disputar su octava Copa Mundial de la categoría.

El mediocampista, formado en Universitario y actualmente en las filas del Connecticut United, fue el encargado de dar la cara luego de la eliminación en los cuartos de final del Premundial de Concacaf, un desenlace que deja múltiples cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo dirigido por Mike Stump.

“Fue un partido muy difícil. La verdad el grupo estuvo guerreando en la cancha, pero no se dio el resultado que queríamos. Estamos muy tristes por este partido, hay que seguir adelante, pasar la página y aprender de los errores. Luchamos hasta el final, guerreamos, pero no se dio el resultado”, expresó Gómez al término del encuentro.

Las palabras del capitán reflejaron el sentir de un plantel que llegó a la fase eliminatoria con la ilusión intacta, pese a una fase de grupos irregular. Panamá debutó con una derrota 3-0 ante Canadá, luego dejó escapar una ventaja de dos goles para empatar 2-2 frente a Jamaica y cerró la primera ronda con una convincente victoria 4-0 sobre Honduras, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final.

Sin embargo, frente a una de las selecciones más sólidas del torneo, el conjunto panameño fue ampliamente superado y terminó despidiéndose de la competencia sin alcanzar la meta trazada desde el inicio del proceso.

Consultado sobre los aspectos positivos que deja el campeonato, Gómez fue contundente y dejó claro que la eliminación opaca cualquier balance favorable.

“Nuestro objetivo era clasificar al Mundial y no se logró. La verdad no nos llevamos nada, solo un sabor amargo. Tenemos que aprender de los errores para que el siguiente nivel podamos clasificar al Mundial”, afirmó.

El equipo nacional afrontó el torneo sin varios de los futbolistas considerados entre los más talentosos de la generación, como Kadir Barría, Josué Vergara, Estevis López, Mijahir Jiménez y Joseph Pacheco, ausencias que fueron motivo de debate antes y durante el campeonato y que terminaron evidenciándose en distintas zonas del campo.