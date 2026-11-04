NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) reveló la lista de 25 jugadores convocados por el entrenador Thomas Christiansen para los próximos compromisos de Panamá en la Liga de Naciones de Concacaf, con varios movimientos respecto a convocatorias anteriores.

Entre las novedades está el regreso de José Córdoba y Edgar Yoel Bárcenas, quienes habían estado fuera del equipo por lesiones. También reaparece Ismael Díaz, mientras que Christiansen vuelve a llamar a Martín Krug, Omar Valencia y Josué Vergara.

🇵🇦 CONVOCADOS | MISIÓN CURAZAO 🎯 ⚔️ Dos partidos. Un objetivo. Final Four. 🏆 ➡️Los detalles aquí: https://t.co/QZzE3KSTaj #MareaQueLate https://t.co/t72Qd7ir9A — FEPAFUT (@fepafut) November 4, 2026

Uno de los nombres que destaca es el de Kadir Barría, delantero de 19 años que milita en el Botafogo de Brasil. El joven atacante había generado expectativas para integrar la lista de Panamá para el Mundial de 2026, pero finalmente no estuvo entre los 26 futbolistas seleccionados. Ahora tendrá una nueva oportunidad de mostrarse con el equipo nacional.

La convocatoria incluye además a jugadores habituales del proceso como Adalberto Carrasquilla, Michael Amir Murillo, José Fajardo y José Luis Rodríguez.

Los 25 convocados son: