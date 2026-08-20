Europa League: Amir Murillo anota en goleada del Besiktas rumbo a la fase de liga

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño Michael Amir Murillo volvió a ser protagonista con el Besiktas, al marcar uno de los goles en la victoria 3-0 sobre el FK Kauno Zalgiris de Lituania, en el partido de ida de los playoffs de la UEFA Europa League 2026-2027.

Murillo apareció temprano en el encuentro y volvió a demostrar su importancia dentro del esquema ofensivo del conjunto turco.

El lateral panameño se ubicó dentro del área y aprovechó una jugada trabajada por el cuerpo técnico para conectar un servicio de Ridvan Yilmaz y enviar el balón al fondo de la portería al minuto 12.

El Besiktas ya había tomado ventaja seis minutos antes. Al minuto 6, el delantero surcoreano Oh Hyeon-gyu abrió el marcador después de recibir otra asistencia de Yilmaz, poniendo al conjunto local en una posición favorable desde los primeros minutos.

La superioridad del equipo turco se mantuvo durante el partido y la sentencia llegó al minuto 59. Orkun Kokcu convirtió desde el punto penal para establecer el 3-0 definitivo y dejar al Besiktas con una cómoda ventaja de cara al partido de vuelta.

Para Murillo, el tanto representa su primera anotación en cinco partidos disputados durante la clasificación a la Europa League.

El defensor colonense continúa ganando protagonismo desde su llegada al Besiktas y ya suma tres goles y una asistencia en 20 partidos con las Águilas Negras desde su debut el pasado 8 de febrero.

Una jugada trabajada

Después del encuentro, Murillo explicó que su gol no fue producto de la casualidad, sino de una acción que el equipo había trabajado previamente.

“Esta es una posición que hemos trabajado. Cuando los laterales se posicionan dentro, hablamos de que se abrirán más espacios”, explicó el panameño.

El defensor también destacó la forma en que el Besiktas está intentando presionar al rival y recuperar rápidamente la pelota.

“Dominamos el juego y veremos más situaciones similares. Presionamos arriba y, cuando recuperamos el balón, tenemos muchos jugadores”, agregó.

El técnico Vincenzo Italiano también valoró positivamente el desempeño de sus jugadores, aunque consideró que el equipo pudo haber conseguido una ventaja todavía mayor.

“Empezamos bien el partido. En los partidos en casa hay que hacer todo de la mejor manera. Felicito a mis jugadores. Hicieron un trabajo fantástico”, manifestó el entrenador italiano.

Italiano señaló que el Besiktas atraviesa un calendario exigente, con partidos cada tres días, por lo que considera fundamental mantener la intensidad y continuar mejorando.

“Podríamos haber marcado más goles. Tenemos un partido cada tres días y debemos estar preparados para este ritmo”, afirmó.

Con la victoria, el Besiktas dio un paso importante hacia la fase de liga de la Europa League, aunque todavía deberá completar la eliminatoria en el encuentro de vuelta.

Mientras tanto, Murillo deberá cambiar rápidamente el chip y concentrarse en la competencia doméstica. El próximo compromiso del panameño será el domingo 23 de agosto frente al Alanyaspor, a la 1:30 p.m., en el Bahcesehir Okullari Arena.