NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El exguardameta paraguayo José Luis Chilavert respondió al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, luego de que el mandatario se pronunciara sobre la situación política de Paraguay y expresara su respaldo a su homólogo Santiago Peña.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Chilavert cuestionó las declaraciones de Mulino y le respondió directamente: “Preocúpese por la paz social de Panamá”.

La reacción del exfutbolista se produjo después de que Mulino manifestara su preocupación por la estabilidad política y social de Paraguay, además de destacar la relación de amistad que mantiene con Peña.

Pdte José Raúl Mulino,su ex colega Peña No amaba mi País,robaba al Pueblo Pyo.Usted se equivoca y preocúpese por la Paz social de Panamá.Usted No apoye más a los ladrones del Py.Saludos — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) November 5, 2026

En la publicación, Chilavert fue más allá y cuestionó la valoración que hizo Mulino sobre el mandatario paraguayo. “Su excolega Peña no amaba mi país, robaba al pueblo paraguayo. Usted se equivoca y preocúpese por la paz social de Panamá. Usted no apoye más a los ladrones del Paraguay. Saludos”, escribió.

En su pronunciamiento, Mulino señaló que Panamá, como país asociado al Mercado Común del Sur (Mercosur), abogaba por la paz social y la estabilidad en Paraguay. También destacó su relación personal con Peña, a quien calificó como un presidente amigo de Panamá, de su administración y de él.

Peña terminó salpicado por la crisis en la que quedó sumido el país después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenase el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno, lo que ha desatado los reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, mientras existe expectativa por los millonarios fondos públicos, en su mayoría procedentes de pensiones, que están en la institución privada.

La acusación contra Peña alude, entre otros, a un conflicto de intereses, cooptación del Estado y el paso de funcionarios del sector público al privado y viceversa. El mandatario vendió sus acciones en marzo de 2025.