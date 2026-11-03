Federación Panameña de Fútbol lamenta la muerte del jugador Jesús de Miguel

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Federación Panameña de Fútbol (FPF) expresó sus condolencias por el fallecimiento del delantero español Jesús de Miguel Alameda, quien murió este martes 3 de noviembre de 2026, tras sufrir una grave lesión durante un partido de la segunda división de España.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la FPF manifestó su solidaridad con el CD Tenerife, club en el que militaba el futbolista, y con sus familiares, compañeros y aficionados.

“Desde la Federación Panameña de Fútbol y toda la familia del fútbol panameño, expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel2, señaló la organización en su mensaje.

El comunicado también recordó que el CD Tenerife es el club donde brilló el exdelantero panameño Rommel Fernández y concluyó con un mensaje de solidaridad hacia la afición tinerfeña: “Nos unimos al dolor de sus familiares, compañeros, amigos y de toda la afición tinerfeña”.

Rommel Fernández Gutiérrez, conocido como “El Panzer”, fue un histórico delantero panameño que dejó una huella imborrable en el Club Deportivo Tenerife del fútbol español.

De Miguel, de 30 años, sufrió lesiones en la cabeza y el pecho el lunes, durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, luego de una fuerte colisión con el portero Jesús Owono. El guardameta fue expulsado tras el incidente.

Aunque inicialmente su estado fue descrito como “estable, pero grave”, la condición del delantero empeoró el martes por la mañana.

El CD Tenerife confirmó su fallecimiento en un comunicado, en el que expresó su dolor por la pérdida del futbolista.