NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección panameña realizará un campamento en Emiratos Árabes Unidos del 2 al 12 de noviembre, con tres partidos internacionales, como última etapa de preparación para la Copa del Mundo Sub-17.

La selección de Panamá Sub-17 se acerca a la recta final de su preparación para la Copa del Mundo de Catar 2026.

El equipo dirigido por Felipe Baloy realizará un campamento en Emiratos Árabes Unidos, del 2 al 12 de noviembre, como última etapa de trabajo antes de su debut mundialista, previsto para el día 19 ante el anfitrión.

Baloy valoró el proceso que ha desarrollado el grupo desde diciembre, con una planificación que ha incluido numerosos entrenamientos y partidos, enfocados en fortalecer el funcionamiento colectivo y favorecer la evolución individual de los jugadores.

“La verdad que ha sido una preparación muy buena, desde diciembre que empezamos hemos tenido una gran cantidad de entrenamientos y de partidos lo que nos ha permitido desarrollar a los chicos cada vez más y ver su evolución. Estamos contentos de poder estar más cerca de debutar en el Mundial”, comenzó diciendo el seleccionado nacional", dijo Baloy.

¡PREPARACIÓN MUNDIALISTA!



La selección #PanamáSub17 🇵🇦 arrancó esta semana un nuevo microciclo con miras a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, a disputarse en el mes de noviembre en Catar 🇶🇦.



Aquí las fotos 📸 de su entrenamiento de ayer.#MareaQueLate 🌊🇵🇦 pic.twitter.com/LWmkfXidwE — FEPAFUT (@fepafut) October 13, 2026

“Nosotros nos hemos enfocado mucho en la parte táctica para que los jugadores puedan entender e interpretar más el juego y para que puedan tomar las decisiones correctas, algo que ha sido muy importante en el crecimiento de cada uno de ellos”, agregó.

Durante ese periodo en Emiratos Árabes Unidos, Panamá tiene previsto disputar tres partidos internacionales ante selecciones que también participarán en la Copa del Mundo, una oportunidad para ajustar detalles y evaluar el funcionamiento del equipo antes de la competencia.

El primer desafío mundialista será ante Catar, el 19 de noviembre, a las 10:30 a. m., en Doha. El conjunto canalero integra el grupo A, junto al anfitrión, Egipto y Grecia.

Baloy tiene claro que el estreno será determinante para las aspiraciones del equipo, aunque reconoció que enfrentará a un rival que ha mostrado crecimiento y que contará con el respaldo de su público.

“Definitivamente que el primer partido será el que nos va a abrir el camino que nosotros queremos, obviamente nuestro objetivo en primera instancia es ganar el primer encuentro, Catar no es fácil, es un equipo que viene creciendo y sabemos que no tendremos un rival fácil, sumándole que son el equipo local”, expresó.

¡Llamados al campamento!



La selección #PanamáSub17 🇵🇦 realizará un campamento internacional en Emiratos Árabes Unidos 🇦🇪 como parte de su preparación con miras a la Copa Mundial Sub-17 en Catar 🇶🇦.



Los dirigidos por el DT @pinbaloy23 viajarán este sábado 31 de octubre para el… pic.twitter.com/7XnU5AVIJ7 — FEPAFUT (@fepafut) October 27, 2026

“Creo en este grupo, en este equipo y en los jugadores por lo que han trabajado, por lo que ellos han mostrado diariamente como es el orgullo y deseo de ganar. Nosotros le hemos transmitido que este equipo tiene que hacer historia y ellos están claros en eso. Tengo la fe y confianza que este equipo hará historia”, añadió.

Uno de los principales desafíos pendientes para Baloy y su cuerpo técnico será definir la lista definitiva para la Copa del Mundo. El entrenador reconoció que dejar fuera a algunos futbolistas será una de las decisiones más complicadas de esta última etapa, debido al trabajo y compromiso que han demostrado los jugadores durante el proceso.

“Sin duda que esas son las partes más difíciles que tenemos como entrenadores, definir una lista y tener que dejar fuera a uno o varios jugadores, lastimosamente hace parte de esto ya que el torneo solo nos permite 18 jugadores de campo y tres porteros”.