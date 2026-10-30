NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El extremo fue convocado por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez para disputar el Play-In de la Copa Oro 2027 ante San Martín.

El futbolista panameño Jorge “Gugu” Méndez recibió la autorización de la FIFA para representar a la selección mayor de El Salvador, luego de que el organismo aceptara la solicitud presentada por la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) para cambiar de asociación deportiva.

La confirmación fue realizada por Yamil Bukele, presidente de la FESFUT, quien anunció la decisión a través de sus redes sociales. Con esta aprobación, Méndez queda habilitado, con efecto inmediato, para ser convocado por el combinado salvadoreño en competiciones internacionales.

“¡Buenas noticias! Hace unos momentos hemos recibido comunicación oficial por parte de FIFA, aceptando la solicitud hecha por la FESFUT para que Jorge Antonio Méndez Castillo cambie de asociación deportiva, por lo que el jugador puede, con efecto inmediato, ser elegible para formar parte de nuestra selección nacional de fútbol”, expresó Bukele.

🚨 ¡Buenas noticias! 🚨 Hace unos momentos hemos recibido comunicación oficial por parte de FIFA, aceptando la solicitud hecha por la FESFUT para que Jorge Antonio Méndez Castillo cambie de asociación deportiva, por lo que el jugador puede, con efecto inmediato, ser elegible para formar parte de nuestra selección nacional de fútbol. — Yamil Bukele (@ybukele) October 29, 2026

El extremo, de 25 años, cuenta con experiencia en los procesos juveniles de Panamá y también tuvo participación con la selección absoluta panameña, con la que disputó dos partidos amistosos. Sin embargo, después de conversar con su familia sobre la posibilidad, decidió iniciar el proceso para representar internacionalmente a El Salvador.

La autorización de la FIFA llega en un momento importante para el futbolista, quien fue incluido por el técnico Hernán Darío Bolillo Gómez en la convocatoria de El Salvador para afrontar el Play-In de la Copa Oro 2027 de Concacaf frente a San Martín.

🇸🇻 Estos son los siete jugadores que militan en el fútbol extranjero convocados por #LaSelecta para los partidos del Play-In de la Copa Oro 2027 de la CONCACAF. *Jorge Méndez está pendiente del aval de FIFA para su cambio de federación. #LaSelecta https://t.co/Z9oCPJQSKu — La Selecta (@LaSelecta_SLV) October 28, 2026

Méndez forma parte de los siete futbolistas que militan fuera del país y fueron llamados para esta ventana internacional. La lista de legionarios también incluye a Nathan Ordaz, Brayan Gil, Joshua Pérez, Nelson Blanco, Armando Moreno y Christian Martínez.

La eliminatoria ante San Martín se disputará a doble partido. El encuentro de ida está programado para el 13 de noviembre, en condición de visitante, mientras que el compromiso de vuelta se jugará el 17 de noviembre en territorio salvadoreño.